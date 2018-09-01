Шахтер начал продажу билетов на матчи Лиги чемпионов - от 70 гривен

В продажу поступили тикеты на все три матча группового этапа.

1 сентября стартует продажа билетов на домашние матчи «горняков» на групповом этапе Лиги чемпионов – 2018/19

Украину в самом престижном клубном турнире Европы представляет ФК «Шахтер». Домашние матчи команда проведет в футбольной столице страны – в Харькове на ОСК «Металлист». Подопечные Паулу Фонсеки будут выступать в группе F c английским «Манчестер Сити», французским «Лионом» и немецким «Хоффенхаймом», сообщает официальный сайт ФК Шахтер..

Реализация билетов пройдет в 2 этапа.

1-й этап (1–2 сентября). Владельцы абонементов-2018/19 и владельцы карт Fan ID имеют приоритетную возможность приобрести билеты в кассах стадиона.

При этом, продажа билетов на матч с «Манчестер Сити» будет доступна только после покупки билета на игру с «Хоффенхаймом» или «Лионом».

2-й этап (с 3 сентября). Свободная продажа в кассах ОСК «Металлист», онлайн на shakhtar.com, в мобильном приложении Shakhtar Tickets и в розничной сети.

Зарегистрированные болельщики смогут приобрести билеты на поединок с «Хоффенхаймом» или «Лионом» на shakhtar.com и в течение суток получат СМС с кодом, открывающим доступ к покупке билетов на игру с «Манчестер Сити».

Каждый болельщик сможет приобрести не более четырех билетов.

Стоимость билетов на матч с "Хоффенхаймом" составляет - от 70 гривен до 6000, на матч с "Лионом" - от 100 грн. до 8000, а на игру с "Манчестер Сити" - от 150 до 11000.

ФК «Шахтер» второй сезон подряд использует систему динамических цен (стоимость билетов той или иной категории будет меняться в зависимости от спроса).

Для владельцев абонементов сезона-2018/19 продолжается продажа пакетов Лиги чемпионов. Вы можете посетить три игры группового этапа, сэкономив до 50% средств по сравнению с покупкой билетов. Приобрести пакет можно в кассах ОСК «Металлист» и онлайн (СМС со специальным кодом доступа).