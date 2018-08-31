Датчанин Миккель Дуэлунд стал игроком киевского Динамо

В «Динамо» Дуелунд будет выступать под 99-м номером.

21-летний датский нападающий Миккель Дуэлунд подписал контракт с ФК «Динамо» Киев.

Миккель родился в датском городе Орхус и начинал заниматься футболом в местном футбольном клубе, сообщает официальный сайт ФК "Динамо" (Киев).

В юношеском возрасте футболист перешел в датский «Мидтюлланд», где начинал с юношеского чемпионата страны,а впоследствии дорос и до первой команды. С «Мидтюлландом» дважды становился чемпионом Дании.Также Миккель является футболистом молодежной сборной Дании и может сыграть на любой позиции в полузащите и нападении.

В «Динамо» Дуэлунд будет выступать под 99-м номером.

- Поздравляю, мы принимаем тебя в нашу динамовскую семью, - сказал после подписания контракта президент «Динамо» Игорь Суркис, вручив новичку динамовскую футболку с его фамилией и номером на спине. – Мы долго за тебя боролись и, я надеюсь, ты принесешь нам много успехов, побед, став тем футболистом, на которого будут ходить болельщики. Ждем тебя в Киеве после матчей сборной.

- Я давно этого ждал, и буду отдавать всего себя на 100%, - пообещал Миккель Дуэлунд. - Теперь я игрок «Динамо» Киев и постараюсь в полной мере воспользоваться предоставленной мне возможностью. Спасибо за ваше доверие. С нетерпением жду начала работы.