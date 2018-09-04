Тарас Степаненко: Я бы не сказал, что выиграть Лигу чемпионов – нереальная задача

Тарас Степаненко – один из лидеров донецкого «Шахтера» и сборной Украины последних лет. Придя в команду в 2010-м, Степаненко постепенно в нее вливался, но, со временем, сумел стать практически незаменимым игроком стартового состава. Представить стартовый состав нынешнего «Шахтера» без Степаненко практически невозможно, в каком бы турнире команда не играла. То же самое можно сказать и о национальной сборной Украины.

УНИАН поговорил с одних из лучших футболистов страны о грядущей Лиге чемпионов и тех изменениях, которые произошли летом в составе донецкой команды, о перспективах сборной Украины в отборочном турнире Евро-2020, будущем национальной команды – нынешних воспитанниках Академий «Шахтера» и «Динамо», о вечном противостоянии с киевским «Динамо» и жизни в столице, где «Шахтер» вынужденно обитает уже пятый год.

Тарас, в этом году исполнилось восемь лет, как вы в донецком «Шахтере». Могли представить, что задержитесь здесь так надолго?

Да, я изначально приходил сюда с большими планами. Все-таки «Шахтер» не рядовая команда. Хотелось закрепиться в составе, максимально помочь команде в достижении и результата. Плюс, опять же, нужно было свою карьеру развивать. Слава Богу, у меня получилось задержаться тут надолго. Сколько буду полезен – столько буду оставаться в команде.

При переходе в «Шахтер» из запорожского «Металлурга» в мае 2010-го у вас были другие предложения?

Я не думаю, что об этом корректно говорить. Скажем так, когда поступило предложение от «Шахтера» я ни капли не сомневался в том, что это буде мой самый правильный выбор. Не колебался и сразу же дал согласие.

Вы далеко не сразу стали игроком стартового состава. Что чувствует футболист, который регулярно остается на скамейке запасных?

Я не скажу, что у меня было мало игровой практики. Я и в чемпионате Украины играл, и в Лиге чемпионов уже в первый год две игры сыграл. Я выходил, конечно, не на каждый матч, но игровая практика у меня была.

Понятно, что много работал для того, чтобы стать футболистом основного состава. И, в итоге, у меня это получилось. Иначе – не бывает. А если и бывает, то очень редко.

Вы в «Шахтере» уже много лет. Каковы сейчас требования к игрокам оборонительной линии?

С приходом Фонсеки основной упор делается на тактическую работу. По 2-2,5 часа мы уделяли тактике. В течение двух лет, что Фонсека здесь, мы постоянно ощущаем, насколько важна тактика при подготовке к матчу. Постоянно меняются задачи, от матча к матчу мы узнаем что-то новое. Фонсека очень большое внимание уделяет тому, что с каждым годом футбол прогрессирует. Игроки должны максимально быстро принимать решения, а для этого нужно, чтобы они правильно действовали, понимали друг друга с полуслова, а защитники – в первую очередь.

Чувствуете сейчас себя одним из лидеров команды?

Я знаю, что я опытный футболист и уже давно в команде. Поэтому стараюсь себе каждый день напоминать, что не имею права делать какие-то элементарные ошибки, или не замечать мелочи. Потому что я все-таки играю в футбол уже достаточно давно и у меня за плечами большой опыт. Не может же тренер опытному футболисту по тридцать раз одно и то же повторять. Поэтому и требования ко мне другие, и я сам к себе предъявляю другие требования.

А то – лидер я, или не лидер? Это нужно показывать своей игрой на футбольном поле, достигнутыми результатами, статистическими показателями. Это уже пусть другие люди определяют.

Раньше между украинцами и бразильцами в «Шахтере» был Дарио Срна. Что изменилось с его уходом? Как украинцы общаются с бразильцами или каждая группа живет своей жизнью?

Дело в том, что практически все те бразильцы, которые в «Шахтере» уже давно, нормально понимают русский язык. Если не спеша, простым бытовым языком с ними общаться, то они все прекрасно понимают. Поэтому никаких проблем в этом плане нет. Если приходят новые футболисты, им, понятное дело, нужны услуги переводчика, особенно если на поле что-то нужно быстро подсказать.

А еще… Если честно, я уже столько лет слышу португальский язык, что сам иногда понимаю, о чем идет речь и даже, на минимально уровне, могу с ними объяснится. Например, что-то быстро подсказать на поле.

С другой стороны, скажу, что молодые ребята, которые приходят в клуб, должны учить языки. И русский, так как они в этой среде общаются, и английский. В любом случае, им это очень пригодится в будущем. Я сам это понимаю и стараюсь учить языки. Да, это сложно. А молодежь, к сожалению, или этого не понимает, или не всегда об этом думает.

Что касается общения на бытовом уровне, а не на футбольном поле, то у каждого игрока есть свой круг общения. И не обязательно, это только украинцы, или только бразильцы. У нас есть смешанные компании. Плюс, опять же, когда у кого-то день рождения, то мы стараемся собраться все вместе, всем коллективом, поздравить именинника. В этом нет никаких проблем.

Как вам новые бразильцы в «Шахтере»? Возможно, что-то отдельно скажете про Мораеса?

Мораес нам всем отлично известен. Он давно в Украине, начинал карьеру в нашей стране в донецком «Металлурге». Прекрасно всем знаком. Он знает наш менталитет, язык, футбол, прекрасно освоился тут. Я не думаю, что Мораеса нужно отдельно представлять.

А вот Сиприано, Майкон, Фернандо – отличные молодые и перспективные игроки. За ними не один год следили наши скауты. Тем не менее, им, конечно, нужно время на то, чтобы «найти себя» и в нашей команде, адаптироваться. Вот сейчас Сиприано и Майкона вызвали в молодежную сборную Бразилии. Это лишний раз говорит об их хороших перспективах, большом будущем. Они хорошо работают, быстро адаптируются. Со временем, думаю, они станут главными игроками для «Шахтера».

Что чувствуете за месяц до старта Лиги чемпионов? Команда готова к еврокубкам?

Судя по последней игре, наметившейся прогрессии и своему личному самочувствию я думаю, что мы постоянно прибавляем. И в плане игры, и в плане физического состояния. Мы сейчас тренируемся со специальными приборами – чипами – которые показывают различные данные – скорость, сила удара… Там огромное количество самых разнообразных цифр. Мы их постоянно разбираем и видно, что с каждой игрой мы постепенно прибавляем. Я думаю, что когда уже начнется основной турнир Лиги чемпионов, то будем полностью готовы.

Другой вопрос, что уровень наших нынешних соперников в чем-то даже мешает подготовке к еврокубку. Здесь мы забиваем гол и можем в какой-то момент сбросить скорость, прекрасно осознавая тот факт, что соперник не сможет предложить нам ничего экстраординарного и мы уверенно доведем игру до победы. В Лиге чемпионов такое тоже бывает, но очень редко. Там нужно выкладываться на поле все 90 минут и это главная сложность – сохранять постоянную концентрацию. В играх на внутренней арене у нас такого почти нет. В этом компоненте обязательно нужно прибавить - держать темп на протяжении всей игры.

Вы согласны с мнением, что этот «Шахтер» слабее прошлогоднего?

Скажем так – все покажет результат. Я понимаю, о чем вы говорите, да, от нас ушла целая группа игроков. Все они были очень важны на футбольном поле. Ушли три человека, которые забивали голы, были организаторами на футбольном поле. И нельзя закрывать на это глаза, говорить, что они ушли, но ничего не поменялось. Это будет неправда и неправильно.

Но, с другой стороны, есть люди, которые готовы их заменить. Для этого ведется работа, для этого были приглашены новые футболисты. Насколько быстро это произойдет? Посмотрим. Это покажут только игра и конкретные результаты.

Скажу так. Сколько из «Шахтера» в разное время уходило футболистов – результат всегда оставался, и команда оставалась на высоте. Думаю, в этот раз будет также.

Почему у «Шахтера» при Фонсеке не получаются игры с киевским «Динамо»?

Одна из главных причин - игра «Динамо» строится сейчас на сверхплотной обороне. У них в составе три «разрушительных» полузащитника играют в середине поля. Они сейчас даже купили двух игроков, которые могут и вперед побежать, и назад вовремя вернуться. Но, все равно, тактика команды предусматривает игру чисто на результат. И сейчас мы видели, что в игре с «Аяксом» это, например, не принесло результат.

Они играют строго, проделывают огромный объем черновой работы. Мы это отмечали всегда. И это заслуживает уважения. За счет этого они, собственно, и обыграли нас в двух последних играх. Другой вопрос, как долго это будет им помогать в будущем...

Да, мы проиграли, нам это не нравится, мы работаем над этим, мы хотим обыгрывать «Динамо». Но, тем не менее, нужно смотреть и на эти факторы тоже.

Специалисты отмечают, что с уходом Фреда игра Тараса Степаненко стала более созидательной. В частности, теперь после отбора мяча именно вы часто начинаете атаки «Шахтера». Это исходит от вас или таковы требования тренера?

Дело в том, что Фред – игрок динамичный и очень атакующий, который никогда не смотрел на то, бегу я или не бегу вперед. Он всегда знал, что он сам нацелен на атаку, и что ему неважно, подстрахует его кто-то или нет. Ему главное было – идти вперед. Поэтому меня всегда просили, чтобы я больше контролировал центральную зону, не уходил из нее. Больше играл на разрушение, в фазе начала атаки, но менее активно подключался вперед.

А сейчас, когда со мной играют Алан Патрик или Майкон, я знаю, что если я побегу вперед, то они меня обязательно подстрахуют, поэтому я бегу без оглядки и иногда это хорошо получается. Только с этой точки зрения.

Если верить слухам, к вам не раз поступали приглашения от зарубежных клубов. Были ли конкретные предложения?

Были предложения. И зимой эту тему долго обсуждали, в том числе. И в летнее межсезонье были приглашения. Но мы прекрасно понимаем, что мы игроки «Шахтера» и уйти из такого клуба непросто. Игроки стоят больших денег, потому что в них много вкладывается. И, скажу так, не всегда твои желания совпадают с планами клуба относительно твоей карьеры. Поэтому, в этом нет ничего плохого. К тому же, как я уже неоднократно повторял, в «Шахтере» меня все устраивает.

Да, у меня было желание, возможно, оно и сейчас остается, попробовать свои силы в другом клубе. Но, на данный момент я игрок «Шахтера». И никаких изменений в ближайшие месяцы не предвидится.

Безотносительно к трансферам и всему, что с этим связано - какой команде симпатизируете в европейском футболе и почему?

Я, конечно, всегда мечтал об Англии. Мне очень нравится этот чемпионат, его уровень, стиль игры английских команд. По возможности, всегда смотрю игры чемпионата Англии, мне нравится атмосфера на стадионах, сам футбол. Думаю, у меня были бы неплохие шансы там заиграть.

А конкретная команда, в той же АПЛ, самая любимая есть?

По игре и зрелищности у меня на первом месте – «Ливерпуль», на втором – «Манчестер Сити». Эти две команды мне очень нравятся, и в этом сезоне я за них буду болеть.

И тогда, напрашивается логичный вопрос, кому вы больше симпатизируете как тренеру – Клопу или Гвардиоле?

Тяжело судить о человеке, не зная его лично. Я не имел чести работать ни с одним, ни с другим. По тем книгам, которые я прочитал, и один трудоголик, и второй. Они разные, но оба - фанатично преданы работе. Тем не менее, из того, что я читал, мне кажется, что с Клоппом я бы сработался более динамично – по характеру, по видению футбола…. Впрочем, Гвардиола, разумеется, тоже великий специалист.

За кого болели на чемпионате мира?

За Хорватию.

И почему?

Во-первых, мне нравится Лука Модрич, во-вторых, мы с ними играли в одной группе. И, если бы мы удачно сыграли в Киеве, то вместо них поехали бы на мировое первенство. Если бы сыграли оба тайма так, как сыграли первый. Поэтому… Я не думал, конечно, что они дойдут до финала. Но, я за них болел всей душой.

Кто самый сильный футболист, с которым вы когда-нибудь играли в одной команде?

Фернандиньо.

Назовите тройку самых сильных опорных полузащитников в мире прямо сейчас.

Я уже упомянул Модрича… Еще – Погба и… Конте.

Давайте пофантазируем - можете себя представить в составе киевского «Динамо»?

Хммм… Я понимаю, что сейчас такие вопросы в моде. Особо пафосно отвечать не буду. Нет, не могу представить. Я уже давно в «Шахтере». Это мой клуб. И здесь я и останусь, скорее всего.

Кто самый сильный игрок в составе нынешнего «Динамо»?

Цыганков. Он наиболее заметный сейчас.

С кем-то из динамовцев дружите? Сейчас обе команды живут в одном городе…

Да, конечно. С Сергеем Сидорчуком, Коля Шапаренко вообще мой земляк, мы с ним из одного села, с Никитой Бурдой. Не скажу, что мы сильно часто общаемся, но в сборной мы общаемся регулярно, у нас отличные отношения.

Не могу не задать вопрос - как можете охарактеризовать ваши нынешние отношения с Андреем Ярмоленко?

Нормальные отношения. В сборной всегда мы ведем очень интересные беседы. В частности, меня интересовали моменты, связанные с чемпионатом Германии. Сейчас хочу ему пару вопросов по Англии задать. Иногда даже наши жены созваниваются. У них есть общие темы для разговоров, жизненные. У нас нормальные отношения, никаких вопросов, никаких проблем. Все, что было в прошлом, все осталось в прошлом.

Есть ли у вас спортивная цель? Она связана с «Шахтером» или со сборной?

Конечно, есть. Если взять сборную, то мне очень понравилось принимать участие в финальной части чемпионата Европы. Сам статус турнира, внимание болельщиков и специалистов со всего мира, атмосфера… Все это очень стимулирует, подстегивает к новым целям и задачам. Сейчас очень хочу еще раз выступить и на чемпионате Европы и, в будущем, если это будет возможно, на чемпионате мира. Большие шансы у нас в 2020-м году попасть на Евро. У нас сейчас очень хорошая команда, это вполне реальная задача.

Что касается клубной цели – то тут понятно. «Шахтер» каждый год ставит перед собой задачу выиграть чемпионат и Кубок Украины. Это априори. А в глобальном плане – конечно, хочется выиграть еврокубок.

По вашему мнению, реально ли выиграть «Шахтеру» Лигу чемпионов? Или, говоря о еврокубках, все-таки больше настраиваетесь на Лигу Европы?

Сейчас принято говорить, что нет ничего нереального. Сложно? Да. Но я бы не сказал, что это нереальная задача для «Шахтера» - выиграть Лигу чемпионов. Это может быть какое-то стечение обстоятельств. Например, как «Лестер» выиграл чемпионат Англии. Или, в свое время, «Порту» выигрывал Лигу чемпионов. Бывают такие случаи. Поэтому, все возможно, но это крайне-крайне сложно.

Понятно, что Лигу Европы выиграть намного реальнее. У команды будет больше шансов. Я играл в полуфинале Лиге Европы и до сих пор очень сожалею, что мы тогда не прошли «Севилью». Потому что все шансы были. Поэтому, оба турнира – и Лига чемпионов, и Лига Европы – это два футбольных еврокубка. В каждом из них участвуют очень сильные команды, и каждый из них выиграть очень престижно. И я думаю, что выиграть или оба эти турнира, или, хотя бы один в отдельности – это, наверное, была бы вершина моей футбольной карьеры.

Вы играли в сборной при разных наставниках. К кому ехали с наибольшим желанием?

Я всегда еду в сборную Украины с большим желанием. Понятно, что есть разные тренеры, разные стили. И разная атмосфера была в команде… Но, тем не менее, в сборную Украины я всегда еду с хорошим настроением. И не могу сказать, что к какому-то тренеру я отношусь или относился с большим или меньшим уважением. Всегда еду с большим уважением и желанием к любому наставнику.

При Шевченко вы видите прогресс команды? В частности, может ли нынешняя сборная осуществить вашу мечту – поехать на чемпионат Европы, а затем и на Мундиаль?

Андрей Николаевич – тренер с современным видением футбола, я вижу, какая работа ведется в команде. Сейчас происходит омоложение состава, практически всегда, на каждом сборе, появляются новые футболисты, новые имена. Поэтому я скажу, что у сборной Украины очень хорошее будущее. И если смотреть даже дальше, то я видел пару матчей «Динамо» и «Шахтера» U-19 – у нас отличное будущее. Есть очень много молодых талантливых игроков в составе обеих команд. Юные футболисты, выпускники Академий «Шахтера» и «Динамо» выходят более подготовленными, тактически и технически они более хорошо оснащены, чем это было еще несколько лет назад. Соответственно, им нужно меньше времени, чтобы адаптироваться к современному футболу. Я думаю, если ФФУ и клубы будут двигаться в этом направлении, то и футбол в целом в Украине может на новый уровень подняться.

Но, сейчас, прежде всего, мы должны способствовать росту футбола в нашей стране. Наше поколение должно выйти в финальную часть чемпионата Европы и мира, мы должны обеспечить регулярное присутствие Украины в финалах больших мировых соревнований. Если сборная Украины будет постоянно играть на высочайшем уровне, с ведущими командами мира, то и сам уровень футбола в стране будет неуклонно расти. Если же этого не будет, и мы не будем играть с ведущими командами мира, то и для украинского футбола в целом это будет большой минус.

«Шахтер» с 2014-го года базируется в Киеве. Когда влига че последний раз были в Донецке? Скучаете по городу? И как вы устроились в Киеве?

Последний раз был в 2014-м году. Как уехали, больше не возвращался, не было возможности приехать. Конечно, скучаю за этим городом. Много воспоминаний у меня от Донецка, много значительных событий в жизни там произошло: и ребенок родился, и женился я в Донецке. В конце концов, много запоминающихся знаковых матчей я провел на «Донбасс-Арене». Мне вообще нравился этот город, я планировал там остаться жить.

К сожалению, на данный момент мы вернуться туда не можем. Хотя, очень хотел бы вернуться и сыграть хотя бы один матч до конца карьеры на «Донбасс-Арене». Выйти на тренировку на базе «Кирша». Это те воспоминания, которые очень трогательны для меня лично.

Сейчас уже пятый год живем в Киеве. Здесь нас отлично встретили, никогда никаких проблем в Киеве не возникало. Ни в быту, ни в каком-то другом плане. Все вопросы оперативно решает клуб, семья активно помогает. Но, еще раз повторюсь, домой, в Донецк, конечно же, очень хочется вернуться.

Кирилл Стадниченко