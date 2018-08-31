Тренер Динамо Хацкевич: задача - выход из группы

Наставник киевлян прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы.

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился своей реакцией на состоявшуюся сегодня жеребьевку группового этапа Лиги Европы,

Задача ведь одна — выход из группы. И эта задача в любом случае осталась бы неизменной, какими бы ни были итоги жеребьевки., - отметил Хацкевич в комментари Dynamo.kiev.ua.

Говоря о длительном перелете в Казахстан, хацкевич хаметил: "Кроме «Астаны», среди наших возможных соперников были представители и Португалии, и Норвегии, и Шотландии — туда тоже пришлось бы лететь, а это тоже не очень-то близко, мягко говоря. Я не считаю, что этот фактор является ключевым. Мы соперников не выбираем, а исходим из результатов: кто нам достался, с тем и сыграем".

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А рассуждая о соперниках, сказал: "Астана» в последние годы на виду в еврокубках, так что совсем уж темной лошадкой эту команду не назовешь. О «Ренне» пока, в основном, мне известно только то, что эта команда после трех туров чемпионата Франции идет на 13-м месте. Ну а что касается «Яблонца», то это представитель Чехии, а мы недавно играли с пражской «Славией». Думаю, наш новый соперник исповедует такой же стиль игры — в основном, силовой футбол. Но каждого из трех соперников, безусловно, будем скрупулезно изучать и отдельно готовиться к каждому матчу".

"Могу только повториться: соперников мы не выбираем. Кто бы нам ни попался, перед нами все равно стояла бы задача выхода из группы", - подытожил белорусский специалист.

Как сообщал УНИАН, по результатам жребия «бело-синие» оказались в одной группе с казахстанской «Астаной», французским «Ренном» и чешским «Яблонцем».