Президент "Динамо" Суркис: нам по силам выйти в еврокубковую весну
Президент футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игорь Суркис прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Также президент киевского клуба еще раз посетовал на невезение в квалификации Лиги чемпионов УЕФА, сообщается на You-Tube канале ФК "Динамо".
«Расстроен тем, что мы не попали в Лигу чемпионов. Для меня прошло достаточно мало времени, чтобы осознать это, но, наверное, всеми были допущены ошибки: и мной, и тренерским штабом, и самими футболистами. Но «Аякс продемонстрировал, что он сильнее на сегодняшний момент, и нам прежде всего нужно хорошо играть в Лиге Европы для наших болельщиков, чтобы уже в следующем году, попав в Лигу чемпионов, если мы туда попадем, не быть мальчиками для битья. Я всегда говорил, что лучше играть в том турнире, где ты заслуживаешь, и побеждать, а не хватать звезд с неба и терпеть там унизительные поражения.
Мы не готовы были в этом году играть в Лиге чемпионов. Все должны задуматься над этим и мы должны двигаться дальше. Думаю, у нас до конца трансферного окна еще будут приобретения и из той компании, в которую мы попали, нам по силам выйти в еврокубковую весну», - отметил Суркис.
Как сообщал УНИАН, "Динамо" попало в группу К, где будет играть с "Астаной" (Казахстан), французским «Ренном» и чешским «Яблоницем»