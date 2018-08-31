Президент "Динамо" Суркис: нам по силам выйти в еврокубковую весну

Руководитель столичного клуба прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы.

Президент футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игорь Суркис прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Также президент киевского клуба еще раз посетовал на невезение в квалификации Лиги чемпионов УЕФА, сообщается на You-Tube канале ФК "Динамо".

«Расстроен тем, что мы не попали в Лигу чемпионов. Для меня прошло достаточно мало времени, чтобы осознать это, но, наверное, всеми были допущены ошибки: и мной, и тренерским штабом, и самими футболистами. Но «Аякс продемонстрировал, что он сильнее на сегодняшний момент, и нам прежде всего нужно хорошо играть в Лиге Европы для наших болельщиков, чтобы уже в следующем году, попав в Лигу чемпионов, если мы туда попадем, не быть мальчиками для битья. Я всегда говорил, что лучше играть в том турнире, где ты заслуживаешь, и побеждать, а не хватать звезд с неба и терпеть там унизительные поражения.

Мы не готовы были в этом году играть в Лиге чемпионов. Все должны задуматься над этим и мы должны двигаться дальше. Думаю, у нас до конца трансферного окна еще будут приобретения и из той компании, в которую мы попали, нам по силам выйти в еврокубковую весну», - отметил Суркис.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" попало в группу К, где будет играть с "Астаной" (Казахстан), французским «Ренном» и чешским «Яблоницем»