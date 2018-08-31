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Президент "Динамо" Суркис: нам по силам выйти в еврокубковую весну

16:54, 31 августа 2018
Футбол
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Суркис пверит в успех команды в Лиге Европы / dynamo.kiev.ua

Также президент киевского клуба еще раз посетовал на невезение в квалификации Лиги чемпионов УЕФА, сообщается на You-Tube канале ФК "Динамо".

«Расстроен тем, что мы не попали в Лигу чемпионов. Для меня прошло достаточно мало времени, чтобы осознать это, но, наверное, всеми были допущены ошибки: и мной, и тренерским штабом, и самими футболистами. Но «Аякс продемонстрировал, что он сильнее на сегодняшний момент, и нам прежде всего нужно хорошо играть в Лиге Европы для наших болельщиков, чтобы уже в следующем году, попав в Лигу чемпионов, если мы туда попадем, не быть мальчиками для битья. Я всегда говорил, что лучше играть в том турнире, где ты заслуживаешь, и побеждать, а не хватать звезд с неба и терпеть там унизительные поражения.

Мы не готовы были в этом году играть в Лиге чемпионов. Все должны задуматься над этим и мы должны двигаться дальше. Думаю, у нас до конца трансферного окна еще будут приобретения и из той  компании, в которую мы попали, нам по силам выйти в еврокубковую весну», - отметил Суркис.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" попало в группу К, где будет играть с "Астаной" (Казахстан), французским «Ренном» и чешским «Яблоницем»

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Теги: #УЕФА#Лига Европы#жеребьевка Лиги Европы