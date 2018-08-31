Динамо сыграет в ЛЕ с Астаной и Ренном, Ворскла - с лондонским Арсеналом

В Монако состоялась жеребьевка второго по значимости еврокубка.

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа второго по значимости еврокубкового турнира - Лиги Европы - по итогам которой своих соперников узнали вторая и третья команды Украины по итогам прошлого сезона - киевское Динамо" и полтавская "Ворскла".

"Динамо" сыграет в группе К, а "Ворскла" - в группе Е, сообщает официальный сайт соревнований.

Соперниками "Динамо" по группе будут "Астана" (Казахстан), "Ренн" (Франция) и "Яблонец" (Чехия).

В свою очередь, соперниками "Ворсклы" станут "Арсенал" (Лондон), "Спортинг" (Португалия) и "Карабах" (Азербацджан.)

Групповой турнир Лиги Европы начнется 20 сентября и завершится в декабре. Две лучшие команды из каждого квартета по итогам группового турнира выйдут в плей-офф соревнований, 1/16 финала.