УЕФА планирует создать еще один еврокубковый турнир

Лигу Европы сократят, ради команд-участников нового турнира.

Союз европейских футбольный асоциаций (УЕФА) планирует вернуть третий еврокубковый турнир, который по статусу будет уступать уже существующим.

Об этом сообщает Sport.ua со ссылкой на авторитетное немецкое издание Bild.

План реформы следующий:

Формат Лиги чемпионов остается неизменным (32 участника)

В Лиге Европы количество команд сократится с 48 до 32

В новом турнире, который по всей видимости станет аналогом некогда существовавшего Кубка Кубков, также будут представлены 32 клуба

Старт нового клубного турнира запланирован на сезон 2021/22, когда у УЕФА закончится текущий цикл маркетинговых соглашений с телекомпаниями и спонсорами.

УЕФА считает, что введение третьего еврокубкового турнира повысит престиж Лиги Европы, а также даст толчок маленьким футбольным чемпионатам, таким как страны Скандинавии и Восточная Европа. Они получат доступ к еврокубкам и без Лиги Европы, которую ранее хотели расширить до 64 команд.

Отметим, что последним с тремя еврокубковыми турнирами был сезон 1998/99. Тогда в Европе разыгрывали трофеи Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков.