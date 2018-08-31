"Динамо" и "Ворскла" узнали потенциальных соперников по группе Лиги Евроы
В пятницу в Монако состоится жеребьевка группового этапа второго по значимости еврокубка - Лиги Европы УЕФА.
После вылета в последнем раунде квалификации луганской "Зари" в основном турнире остались только две отечественные комнады - киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла".
Накануне жеребьевки УЕФА разделил команды по корзинам, сообщает официальный сайт соревнований.
Согласно посеву, "Динамо" попало в первую корзину, "Ворскла" - в последнюю, четвертую. По реглоаменту жеребьевки, в каждой корзине присутствуют по 12 команд. Из них будет составлено 12 групп, по четыре команды, по одному представителю каждой корзины. Также нужно учесть тот факт, что УЕФА по-прежнему разводит российские и украинские клубы - встречи между ними исключены.
Состав корзин выглядит таким образом:
Первая - Севилья (Испания), Арсенал (Англия), Челси (Англия), Зенит (Россия), Байер (Германия), Динамо (Украина), Бешикташ (Турция), РБ Зальцбург (Австрия), Олимпиакос (Греция), Вильярреал (Испания), Андерлехт (Бельгия), Лацио (Италия)
Вторая - Спортинг (Португалия), Лудогорец (Болгария), Копенгаген (Дания), Марсель (Франция), Селтик (Шотландия), ПАОК (Греция), Милан (Италия), Генк (Бельгия), Фенербахче (Турция), Краснодар (Россия), Астана (Казахстан), Рапид (Австрия)
Третья - Бетис (Испания), Карабах (Азербайджан), БАТЭ (Беларусь), Динамо Загреб (Хорватия), РБ Лейпциг (Германия), Айнтрахт (Германия), Мальме (Швеция), Спартак (Россия), Стандард (Бельгия), Цюрих (Швейцария), Бордо (Франция), Ренн (Франция)
Четвертая - Аполлон (Кипр), Русенборг (Норвегия), Ворскла (Украина), Славия (Чехия), Акхисарспор (Турция), Яблонец (Чехия), АЕК Ларнака (Кипр), Видеотон (Венгрия), Глазго Рейнджерс (Шотландия), Дюделанж (Люксембург), Спартак Трнава (Словакия), Сарпсборг (Норвегия)
Жеребьевка начнется в Монако в 14.00 по киевскому времени.