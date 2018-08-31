"Шахтер" начнет групповой этап Лиги чемпионов матчем с немецким "Хоффенхаймом"

Игра состоится 19 сентября.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал календарь группового этапа Лиги чемпионов, который был сформирован по итогам жеребьевки соревнований.

Донецкий "Шахтер" начнет выступления домашним матчем против немецкого "Хоффенхайма", который состоится 19 сентября, сообщает официальный сайт турнира.

Также стоит отметить, что игра начнется в 19.55. С нынешнего сезона игры Лиги чемпионов не будут начинаться в привычные для болельщиков 21.45. Матчи будут начинаться в 19.55 и 22.00.

Полный каленжарь группы выглядит следующим образом:

Группа F

19 сентября

Шахтер — Хоффенхайм (19:55)

Манчестер Сити — Лион (22:00)

2 октября

Хоффенхайм — Манчестер Сити (19:55)

Лион — Шахтер (22:00) (матч пройдет при пустых трибунах)

23 октября

Хоффенхайм — Лион (22:00)

Шахтер — Манчестер Сити (22:00)

7 ноября

Лион — Хоффенхайм (22:00)

Манчестер Сити — Шахтер (22:00)

27 ноября

Хоффенхайм — Шахтер (22:00)

Лион — Манчестер Сити (22:00)

12 декабря

Шахтер — Лион (22:00)

Манчестер Сити — Хоффенхайм (22:00)