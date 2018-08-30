Вернидуб ушел с поста главного тренера Зари после поражения от Лейпцига

Тренер отметил, что пора сделать паузу в карьере.

Наставник луганской «Зари» Юрий Вернидуб поделился своими эмоциями после обидного поражения от «Лейпцига».

"Хорошая игра была. Очень быстро пропустили. Но нашли в себе силы, сравняли счет. Думаю, матч был хорошим как с нашей стороны, так и со стороны «Лейпцига». Где-то больше повезло сопернику. Пенальти… На усмотрение судьи. У нас был точно такой же момент в домашней игре с «Десной», когда мяч отскочил от поля и попал в руку. Судья сказал, что такие пенальти не ставятся. Здесь рефери из Нидерландов поставил одиннадцатиметровый удар. Что-то еще говорить не хочется", - отметил тренер, сообщает официальный сайт ФК "Заря".

"Я благодарен всей команде, благодарен «Заре», за проведенные в клубе 9 лет. Думаю, пора делать паузу. Надеюсь, это пойдет на пользу клубу. Я как главный тренер, не выполнил задачу. Мы не вышли в групповой этап. Плюс не очень хорошее выступление во внутреннем чемпионате. По возвращению в Киев завтра постараюсь встретиться с президентом. Думаю, мы поговорим, и я обосную свое решение", - подчеркнул Вернидуб.

"Я, как главный тренер, отвечаю за результат. Нужно принимать это решение. Для себя я принял такое решение. Надеюсь, что президент клуба Евгений Геллер меня тоже поймет. Нужен новый человек, который станет главным тренером, который сможет влить новую кровь в клуб, в команду, и они начнут показывать еще лучшие результаты, чем те, которые добывали мы", - добавил тренер..

"Поздравляю «Лейпциг» с проходом дальше. У вас хорошая, молодая команда, в которой много сильных футболистов. Надеюсь, вы займете в нынешнем чемпионате то место, которое позволит вам в следующее сезоне выступать в Лиге чемпионов", - подытожил тренер луганчан.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня "Заря" обидно проиграла "Лейпцигу" в матче квалификации Лиги Европы, пропустив решающий гол уже в добавленное арбитром время с пенальти.