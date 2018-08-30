Гендиректор Шахтера Палкин: нужно побеждать и проходить дальше

Один из руководителей донецкой команды прокомментировал результаты жеребьевки самого престижного еврокубка.

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин поделился своим мнением о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» нам знаком, играли с ними. Наш главный тренер знает, как сражаться с этим соперником. Я считаю, что «Манчестер Сити» по потенциалу сегодня – сильнейший клуб Европы и один из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов. У «Лиона» очень хорошая атакующая линия, он занял третье место в чемпионате Франции. «Хоффенхайм»? Знаю, что у них одна из сильнейших академий в Германии, а возможно, даже во всей Европе. Достаточное количество своих воспитанников, и в целом за последнее время команда значительно прибавила. Группа ровная, хотя «Манчестер Сити», естественно, стоит особняком. Нужно играть, побеждать и проходить дальше", - отметил Палкин в комментарии официальному сайту донецкого клуба.

На реплику о том, что Паулу Фонсека снова встретится с Хосепом Гвардиолой и то, что это произойдет второй год кряду - хороший ли вызов, заметил:

"Естественно. Для любого тренера, который встречается с таким соперником, как «Манчестер Сити», огромная внутренняя мотивация победить. По потенциалу это самая сильная команда Европы".

А на мысль о том, что «Шахтер» никогда не встречался с «Лионом» и «Хоффенхаймом» - каково это – открывать новые города и оппонентов, заметил:

"Интересно встречаться с соперниками, с которыми еще не играл. У всех своя культура, поддержка, уровень боления, да и видение футбола в целом – от Академии до управления первой командой. С этим нам повезло".

"Я думаю, что Лига чемпионов всегда интересна болельщикам, независимо от того, кто играет. Понятное дело, если взять «Реал» или «Манчестер Сити», людям интересно прийти и посмотреть матч, потому что там большие имена. Как ни крути, как ни анализируй, болельщики порой приходят на большие имена. Но уровень Лиги чемпионов очень высок. Я думаю, что стадионы будут полными. Болельщики всегда хотят, чтобы мы проходили дальше. Мы выложимся, сделаем все, чтобы показать хороший футбол, доказать, что не зря попадаем в группу и не зря из нее выходим", - добавил Сергей Палкин.

"Естественно, нужно выйти в плей-офф. Это наше желание и, более того, наша задача", - подытожил генеральный директор "Шахтера".