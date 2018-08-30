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"Заря" проиграла "Лейпцигу" путевку в Лигу Европы в добавленное время

21:27, 30 августа 2018
Футбол
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Лейпциг вышел в основной турнир Лиги Европы / Reuters

Матч завершился со счетом , сообщает официальный сайт соревнований.

Луганчане пропустили мяч в самом начале игры, когда на 7-й минуте соперник вышел вперед. Гол забил Матеус Кунья. Тем не менее, ближе к концу первого тайма, на 35-й минуте Рафаэль Сидва забил ответный гол. А в самом начале второй половины игры, на 48-й минуте, Артем Гордиенко вывел украинскую команду вперед - 1:2.

Однако, в середине тайма, на 68-й минуте, Жан-Кевин Огюстен сравнял счет.

В концовке игры "Лейпциг" постоянно атаковал и имел ряд возможностей для того, чтобы выиграть матч. И, на 90-й минуте, арбитр назначил пенальти за игру рукой игрока "Зари" Виталия Вернидуба. Гол уже в добавленное арбитром время игры забил Эмиль Форсберг. 

Таким образом, с учетом ничьей в первой игре недельной давности (0:0), "Заря" проиграла сопернику по сумме двух матчей и не сумела попасть в основной турнир второго по значимости еврокубка. 

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Теги: #УЕФА#Лига Европы#Заря Луганск