"Заря" проиграла "Лейпцигу" путевку в Лигу Европы в добавленное время

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу немецкой команды.

В Лейпциге завершился матч заключительного 4-го тура квалификации Лиги Европы, в котором местный РБ "Лейпциг" принимал луганскую "Зарю.

Матч завершился со счетом , сообщает официальный сайт соревнований.

Луганчане пропустили мяч в самом начале игры, когда на 7-й минуте соперник вышел вперед. Гол забил Матеус Кунья. Тем не менее, ближе к концу первого тайма, на 35-й минуте Рафаэль Сидва забил ответный гол. А в самом начале второй половины игры, на 48-й минуте, Артем Гордиенко вывел украинскую команду вперед - 1:2.

Однако, в середине тайма, на 68-й минуте, Жан-Кевин Огюстен сравнял счет.

В концовке игры "Лейпциг" постоянно атаковал и имел ряд возможностей для того, чтобы выиграть матч. И, на 90-й минуте, арбитр назначил пенальти за игру рукой игрока "Зари" Виталия Вернидуба. Гол уже в добавленное арбитром время игры забил Эмиль Форсберг.

Таким образом, с учетом ничьей в первой игре недельной давности (0:0), "Заря" проиграла сопернику по сумме двух матчей и не сумела попасть в основной турнир второго по значимости еврокубка.