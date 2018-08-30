Хорват Модрич признан лучшим игроком прошлого сезона Лиги чемпионов УЕФА

Ранее Модрича признали лучшим игроком чемпионата мира-2018, где сборная Хорватии дошла до финала.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал имена лучших игроков Лиги чемпионов прошлого сезона.

Герои сезона были названы во время церемонии жеребьевки Лиги чемпионов сезона 2018/19 в Монако, сообщает официальный сайт УЕФА.

Все лауреаты прошлого сезона входят в состав команды-победительницы турнира мадридского "Реала".

Модрич в голосовании опередил бывшего партнера по команде а ныне игрока итальянскогог "Ювентуса" (Турин) Криштиану Роналду и лидера английского "Ливерпуля" Мохаммеда Саллаха.

Лучшим вратарем прошлого сезона признан голкипер "Реала" Кейлор Навас, лучшим защитником - Серхио Рамос, лучшим полузащитником - Модрич и лучшим нападающим - Роналду. Все они в сезоне 2017/18 играли за мадридский "Реал".

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня состоялась жеребьевка Лиги чемпионов нового сезона, по итогам которой своих соперников узнал чемпион Украины донецкий "Шахтер".