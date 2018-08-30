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Хорват Модрич признан лучшим игроком прошлого сезона Лиги чемпионов УЕФА

20:56, 30 августа 2018
Футбол
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Модрич уже выиграл два индивидуальных престижных трофея в нынешнем сезоне / uefa.com

Герои сезона были названы во время церемонии жеребьевки Лиги чемпионов сезона 2018/19 в Монако, сообщает официальный сайт УЕФА

Все лауреаты прошлого сезона входят в состав команды-победительницы турнира мадридского "Реала".

Модрич в голосовании опередил бывшего партнера по команде а ныне игрока итальянскогог "Ювентуса" (Турин) Криштиану Роналду и лидера английского "Ливерпуля" Мохаммеда Саллаха.

Лучшим вратарем прошлого сезона признан голкипер "Реала" Кейлор Навас, лучшим защитником - Серхио Рамос, лучшим полузащитником - Модрич и лучшим нападающим - Роналду. Все они в сезоне 2017/18 играли за мадридский "Реал".

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня состоялась жеребьевка Лиги чемпионов нового сезона, по итогам которой своих соперников узнал чемпион Украины донецкий "Шахтер".

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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов#Реал Мадрид