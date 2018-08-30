"Шахтер" попал в группу Лиги чемпионов к "Манчестер Сити" и "Лиону"

Чемпион Украины сыграет в квартете с литерой F.

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которой чемпион Украины донецкий "Шахтер" попал в Группу F.

Соперниками украинской команды будут английский "Манчестер Сити", французский "Лион" и немецкий "Хоффенхайм", сообщает официальный сайт соревнований.

Состав других групп выглядит следующим образом:

Группа А: "Атлетико" (Мадрид), "Боруссия" (Дортмунд), "Монако", "Брюгге".

Группа В: "Барселона", "Тоттенхем Хотспур", ПСВ "Эйндховен", "Интер" (Милан).

Группа С: "Пари-Сен-Женмен", "Наполи" (Неаполь), "Ливерпуль", "Црвена Звезда" (Белград).

Группа D: "Локомотив" (Москва), "Порто" (Порту), "Шальке" (Гельзенкирхен), "Галатасарай" (Стамбул).

Группа Е: "Бавария" (Мюнхен), "Бенфика" (Лиссабон), "Аякс" (Амстердам"), АЕК (Афины).

Группа G: "Реал" (Мадрид), "Рома" (Рим), ЦСКА (Москва), "Виктория" (Пльзень).

Группа Н: "Ювентус" (Турин), "Манчестер Юнайтед", "Валенсия", "Янг Бойз" (Цюрих).

Групповой этап Лиги чемпионов начнется 18-19 сентября и завершится в декабре.

По две лучшие команды каждой группы продолжат выступления в плей-офф Лиги чемпионов весной 2019 года, а команда, которая заняла 3-е место, продолжит выступления в плей-офф Лиги Европы.