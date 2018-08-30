Онлайн-видеотрансляция Лейпциг - Заря: Лига Европы, квалификация

Команде Юрия Вернидуба будет достаточно результативной ничьей в Германии.

Сегодня в Лейпциге состоится ответный матч заключительного четвертого раунда квалификации Лиги Европы, в котором РБ "Лейпциг" примет луганскую "Зарю". Первый матч недельной давности завершился вничью - 0:0. Таким образом, в ответной игре команду Юрия Вернидуба устроит либо победа, либо результативная ничья. Матч в Лейпциге начнется в 19.30 по киевскому времени. ТВ-трансляция - телеканал 2+2.

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