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Онлайн-видеотрансляция Лейпциг - Заря: Лига Европы, квалификация

19:25, 30 августа 2018
Футбол
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Заря проведет матч Лиги Европы против Лейпцига / facebook.com/FCZoryaLuhansk

Сегодня в Лейпциге состоится ответный матч заключительного четвертого раунда квалификации Лиги Европы, в котором РБ "Лейпциг" примет луганскую "Зарю".

Первый матч недельной давности завершился вничью - 0:0.

Таким образом, в ответной игре команду Юрия Вернидуба устроит либо победа, либо результативная ничья. 

Матч в Лейпциге начнется в 19.30 по киевскому времени.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2. 

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Теги: #УЕФА#Лига Европы#Заря Луганск