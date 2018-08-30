В составе молодежной сборной Украины сыграют Шапаренко, Коваленко и Русин

Александр Головко назвал состав команды на ближайшие матчи с аутсайдерами группы.

В списке главного тренера молодежной сборной Украины по футболу александр Головко 22 исполнители.

С 3-го сентября начнется сбор молодежной сборной Украины, приуроченный к очередным отборочным матчам Евро-2019 (U-21). Свои поединки сине-желтые проведут в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» 7-го и 11 сентября с Латвией и Андоррой соответственно, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Для этой работы наставник «молодежки» Александр Головко вызвал 22 футболиста. Еще двух исполнителей тренер назовет после окончания 7-го тура в Премьер-лиге.

Пока же список игроков выглядит следующим образом.

Вратари: Владимир Маханьков («Динамо» Киев), Даниил Каневцев («Металлист 1925» Харьков), Владимир Крынский («Олимпик» Донецк).

Защитники: Валерий Лучкевич («Стандард», Бельгия), Василий Кравец («Луго», Испания), Александр Тимчик, Богдан Михайличенко (оба — «Заря» Луганск), Виталий Миколенко, Денис Попов (оба — «Динамо» Киев), Игорь Кирюханцев («Мариуполь»), Павел Лукьянчук («Кишварда», Венгрия), Иван Зотько («Эльче», Испания).

Полузащитники: Николай Шапаренко («Динамо» Киев), Виктор Коваленко («Шахтер» Донецк), Богдан Лєднєв («Заря» Луганск), Александр Піхальонок («Мариуполь»), Егор Назарина («Антверпен», Бельгия), Юрий Вакулко («Арсенал-Киев»), Максим Третьяков («ГАК», Словакия).

Нападающие: Назарий Русин («Динамо» Киев), Марьян Швед («Карпаты» Львов), Андрей Борячук («Мариуполь»).

Добавим, что Зотько пропустит первый матч с латышами, из-за дисквалификации.

Евро-2019 (U-21). Группа 4