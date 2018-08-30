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Тренер "Шахтера" Фонсека прокомментирует результаты жеребьевки ЛЧ и ответит на вопросы болельщиков

15:14, 30 августа 2018
Футбол
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Фонсека ответит на вопросы болельщиков в прямом эфире / shakhtar.com

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека сегодня после жеребьевки ЛЧ в прямом эфире прокомментирует результаты и ответит на вопросы болельщиков. 

Жеребьевка состоится в 19.00 в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). 

Посмотреть прямой эфир с комментарием Фонсеки и ответами на вопросы болельщиков  можно будет после 19.00 на официальной страничке ФК "Шахтер" в Instagram

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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов#ФК Шахтер