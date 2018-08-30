Тренер "Шахтера" Фонсека прокомментирует результаты жеребьевки ЛЧ и ответит на вопросы болельщиков

Общение будет в прямом эфире сразу после жеребьевки в Instagram ФК "Шахтер" (Донецк).

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека сегодня после жеребьевки ЛЧ в прямом эфире прокомментирует результаты и ответит на вопросы болельщиков. Жеребьевка состоится в 19.00 в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Посмотреть прямой эфир с комментарием Фонсеки и ответами на вопросы болельщиков можно будет после 19.00 на официальной страничке ФК "Шахтер" в Instagram.

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