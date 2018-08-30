Матч Лиги Европы Заря - Лейпциг: где смотреть
15:04, 30 августа 2018Футбол
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Игру покажет общенациональный телеканал 2+2.
Заря проведет матч Лиги Европы в Германии / Проспорт - ТСН
Сегодня в Лейпциге состоится ответный матч заключительного 4-го раунда квалификации Лиги Европы, в котром местный РБ "Лейпциг" примет луганскую "Зарю".
Первый матч завершился со счетом 0:0.
Таким образом, в Лейпциге украинский клуб устроит либо победа с любым счетом, либо любая результативная ничья. Хозяевам поля нужна только победа.
Матч начнется в 19.30 по киевскому времени.
Трансляция на телеканале 2+2 начнется в 19.25.
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