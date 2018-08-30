Матч Лиги Европы Заря - Лейпциг: где смотреть

Игру покажет общенациональный телеканал 2+2.

Сегодня в Лейпциге состоится ответный матч заключительного 4-го раунда квалификации Лиги Европы, в котром местный РБ "Лейпциг" примет луганскую "Зарю".

Первый матч завершился со счетом 0:0.

Таким образом, в Лейпциге украинский клуб устроит либо победа с любым счетом, либо любая результативная ничья. Хозяевам поля нужна только победа.

Матч начнется в 19.30 по киевскому времени.

Трансляция на телеканале 2+2 начнется в 19.25.