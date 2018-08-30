Букмекеры считают Зарю безнадежным аутсайдером матча Лиги Европы с Лейпцигом

Аналитики контор выдвинули свои версии итогового результата матча второго по значимости еврокубка.

Сегодня в Лейпциге состоится ответный матч заключительного четвертого раунда квалификции Лиги Европы в котором луганская "Заря" сыграет с РБ "Лейпциг".

На котировках букмекерских контор "Лейпциг" выглядит бесспорным фаворитом, сообщает специализированный портал BetExplorer.

Портал собрал данные 24 ведущих букмекерских контор мира.

Согласно средним данным коэффициент на победу "Лейпцига" составит 1.19 к 1, в то время как на ничью - 6.58 к 1, а на победу "Зари" - 14.17 к 1.

Матч "Лейпциг" - "Заря" состоится сегодня вевером и начнетсч в 19.30 по киевскому времени. Игру будет транслировать телеканал 2+2. Также онлайи-видеотрансляцию матча можно будет увидеть на сайте УНИАН.