Букмекеры считают Зарю безнадежным аутсайдером матча Лиги Европы с Лейпцигом
14:49, 30 августа 2018Футбол
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Аналитики контор выдвинули свои версии итогового результата матча второго по значимости еврокубка.
Лейпциг считается явным фаворитом в матче с Зарей / UA-Football
Сегодня в Лейпциге состоится ответный матч заключительного четвертого раунда квалификции Лиги Европы в котором луганская "Заря" сыграет с РБ "Лейпциг".
На котировках букмекерских контор "Лейпциг" выглядит бесспорным фаворитом, сообщает специализированный портал BetExplorer.
Портал собрал данные 24 ведущих букмекерских контор мира.
Согласно средним данным коэффициент на победу "Лейпцига" составит 1.19 к 1, в то время как на ничью - 6.58 к 1, а на победу "Зари" - 14.17 к 1.
Матч "Лейпциг" - "Заря" состоится сегодня вевером и начнетсч в 19.30 по киевскому времени. Игру будет транслировать телеканал 2+2. Также онлайи-видеотрансляцию матча можно будет увидеть на сайте УНИАН.
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