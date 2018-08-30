Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов: кто может стать соперниками Шахтера

Повезет или нет чемпиону Украины с жеребьевкой - будет известно сегодня вечером.

Сегодня, 30 августа в Монако состоится жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в которой примет участие и представитель Украины - чемпион страны донецкий "Шахтер".

В 19.00 по киевскому времени начнется процедура формирования групп Лиги чемпионов. В целом, формат основного раунда не поменялся. 32 команды будут разделены на 8 групп по 4 команды в каждой группе.

"Шахтер" попал в групповой турнир напрямую, тогда как киевское "Динамо" не смогло преодолеть последний раунд квалификации, уступив по сумме двух встреч "Аяксу". Интересно, что горняков это будет 13-е по счету участие в основном этапе ЛЧ.

Подопечные Паулу Фонсеки будут сеяться из второй корзины. Отметим, что первая корзина состоит исключительно из чемпионов первых шести ассоциаций в таблице коэффициентов УЕФА, к которым присоединились победитель Лиги чемпионов-2018 "Реал" и победитель Лиги Европы-2018 "Атлетико".

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Корзины со второй по четвертую сформированы согласно индивидуальному коэффициенту клубов.

Согласно регламенту, представители одной страны не могут оказаться в одной группе. Кроме того, по решению УЕФА "Шахтер" не попадет в одну группу с российскими командами - "Локомотивом" и ЦСКА.

Полный состав корзин.

Первая корзина: "Реал" (Испания), "Атлетико" (Испания), "Барселона" (Испания), "Бавария" (Германия), "Манчестер Сити" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Локомотив" (Россия).

Вторая корзина: "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Порту" (Португалия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "ШАХТЕР" (УКРАИНА), "Наполи" (Италия), "Тоттенхэм" (Англия), "Рома" (Италия), "Бенфика" (Португалия).

Третья корзина: "Ливерпуль" (Англия), "Шальке" (Германия), "Лион" (Франция), "Монако" (Франция), "Аякс" (Нидерланды), ЦСКА (Россия), ПСВ "Эйндховен" (Нидерланды), "Валенсия" (Испания).

Четвертая корзина: "Виктория Пльзень" (Чехия), "Брюгге" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция), "Янг Бойз" (Швейцария), "Интернационале" (Италия), "Хоффенхайм" (Германия), AEK (Греция), "Црвена звезда" (Сербия).

Матчи группового раунда Лиги чемпионов традиционно пройдут с сентября по декабрь. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф. Команда, которая займет третье место в квартете, продолжит выступления в Лиге Европы.

Добавим, что сегодня в Монако УЕФА также огласит имя лучшего футболиста прошлого сезона. Будут определены и лауреаты в разных амплуа - лучшие вратарь, защитник, полузащитник и форвард.