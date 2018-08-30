"Шахтёр" отобрал в Черновцах 10 детей в Академию клуба

29 августа на стадионе «Буковина» в Черновцах состоялся детский турнир Talent Day.

В мероприятии фонда Shakhtar Social приняли участие 96 мальчиков 2005 и 2006 года рождения из 7 областей страны (Черновицкая, Тернопольская, Одесская, Винницкая, Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская).

По формату соревнований ребята были распределены на 6 групп по 16 человек и провели игры 4 на 4 со сменой составов в каждом туре, сообщает официальный сайт горняков.

Базовые правила и принципы Talent Day уже давно отработаны, поскольку ранее такие же мероприятия состоялись в Харькове, Львове и Мариуполе. На каждой площадке участники получают очки в зависимости от общего итога матча и индивидуальных показателей, в частности забитых мячей.

Лучшим по баллам стал 13-летний Артем Нурдинов из Черновцов. Также призовые места заняли Андрей Зегря, Кирилл Олейник, Тимофей Симков, Никита Годовалец и Игорь Литяцкий. Все победители получили подарки от клуба.

– Все очень понравилось! Много сильных ребят, было интересно с ними играть, – делится впечатлениями Артем Нурдинов. – Рад, что одержал победу. Кроме учебы все свободное время посвящаю футболу, продолжаю тренироваться и мечтаю когда-нибудь выступать за «Шахтер».

Шанс попасть в Академию чемпиона страны – один из главных стимулов для всех участников Talent Day. За соревнованиями в городах внимательно следят скауты «оранжево-черных».

– Прекрасный регион, с каждым мероприятием все больше талантливых детей. Были неплохие ребята из Черновицкой, Одесской, Ивано-Франковской и Львовской областей, – рассказывает селекционер Академии «горняков» Иван Коцюба. – Мы отметили десятерых, двое-трое очень способны – станем поэтапно приглашать их на просмотр. В первую очередь юные игроки должны быть умными, думать на поле. С другой стороны, мы смотрим на технику, скоростные данные и работу с мячом. Да, в Академию попадут не все, однако лучшие смогут попробовать силы и проявить себя. Для детей такие мероприятия – настоящий праздник!

В июле по результатам турнира Shakhtar Talent Day в Мариуполе в Академию «Шахтера» был принят 13-летний Максим Деркач из Черноморска (Одесская область). Он уже приступил к тренировкам с командой U14.

Shakhtar Social – некоммерческий фонд, основанный ФК «Шахтер» для реализации социальных проектов и развития массового детского футбола в Украине. Его задачи – популяризировать здоровый образ жизни, формировать правильные ценности и создавать равные возможности для всех, кто любит футбол и занимается им. В партнерстве с ДТЭК в городах Украины реализуется проект «Давай, играй!».