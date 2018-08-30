Организация Sport for all призвала УЕФА не разводить украинские и российские команды на жеребьевках

В организации считают, что "спорт не нужно смешивать с политикой".

Международная организация Sport for all подготовила обращение к УЕФА з призывом перестать разводить при жеребьевке команды из чемпионатов Украины и России, а также сборные этих стран.

«Мы подготовили обращение к УЕФА, в котором выступаем за разрешение проводить матчи между российскими и украинскими клубами. Также мы выступаем за то, чтобы сборные России и Украины не разводились по разным группам на предстоящем первенстве Европы по футболу. Целенаправленное разведение России и Украины отчасти лишает турниры спортивного принципа.

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Мы уверены, что это будет способствовать налаживанию отношений между народами России и Украины. Спорт не нужно смешивать с политикой. Уверены, что все вопросы, связанные с безопасностью, можно решить», – заявил Янис Кузинс, глава организации Sport for all, сообщают "Известия".

Отметим, что ранее, в начале августа, международная организация Sport for all обратилась к ФИФА и УЕФА с просьбой отказаться от "дискриминационной политики в отношении Крыма".

Напомним, команды из Украины и России, а также национальные сборные при жеребьевке разводят постоянно, начиная с 2014 года.

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов УЕФА состоится сегодня в Монако. Чемпион Украины "Шахтер" попал во вторую корзину.