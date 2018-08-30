Бывшего вице-президента ФИФА приговорили в США к 9 годам тюрьмы за коррупцию

Жюри присяжных признало его виновным в получении $3,4 млн в виде взяток и вымогательстве почти $25 млн.

29 августа федеральный суд Нью-Йорка огласил приговор бывшему президенту Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), вице-президенту ФИФА в 2015 году Хуану Анхелю Напоуту.

Ранее жюри присяжных признало его виновным в получении $3,4 млн в виде взяток и вымогательстве почти $25 млн.

Как сообщает Bloomberg, окружной судья Памела Чен постановила, что футбольный топ-менеджер проведет в заключении 9 лет. Обвинение просило приговорить Напоута к 20 годам тюрьмы.

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Прокуроры в ходе процесса вызвали около 30 свидетелей, в том числе бывших руководителей компаний в области спортивного маркетинга. Они дали показания о том, что Напоут и еще пять должностных лиц требовали и получали вознаграждение за передачу прав на телетрансляции южноамериканских турниров, а также матчей чемпионатов мира 2026 и 2030 годов.

Коррупционный скандал в ФИФА продолжается с весны 2015 года. Американская юстиция расследует схемы получения взяток и откатов при продаже маркетинговых и телевизионных прав на международные футбольные соревнования. Взятки брались в виде денег, а также ценных бумаг и недвижимости.

3 декабря 2015 года в Цюрихе был задержан глава КОНМЕБОЛ, парагваец Напоут. Его экстрадировали в США, где он был отдан под суд. Бывший президент Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин приговорен в США к четырем годам тюрьмы по аналогичному обвинению.