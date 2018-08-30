Динамо будет транслировать домашние матчи на официальном канале в YouTube

Домашние встречи киевлян теперь будет смотреть еще проще.

Киевское «Динамо» будет вести видеотрансляцию всех домашних матчей на официальном канале клуба в YouTube.

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Как сообщает официальный сайт "Динамо", транслировать домашние матчи киевлян в YouTube будут в расширенном формате – с экспертной студией, комментариями участников поединка и с разбором игры.

Первая трансляция состоится 2 сентября, когда «Динамо» в рамках 7-го тура УПЛ будет принимать «Карпаты». Начало матча - в 19.30, а на YouTube-канале "Динамо" начнется "разогрев" поединка в 19.00.

Напомним, домашние игры киевского "Динамо" транслируются также на телеканале "2+2" и сайте УНИАН.