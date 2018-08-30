Тренер Зари Вернидуб перед игрой с Лейпцигом: для нашего клуба Лига Европы - очень хороший задел

Сегодня "Заря" проведет ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы.

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб поделился мнением о предстоящем ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы с немецким «РБ Лейпциг».

Об этом сообщает официальный сайт луганского клуба.

"Нас ждет достаточно серьезная игра. Это показал матч в Запорожье. «РБ Лейпциг» – очень хороший, сильный клуб. Дома мы играли 75 минут в неравных составов. Нам удалось сыграть «на ноль». Надеюсь, что завтра удаление не повторится, ребята будут более сдержанными и настырными в плане игры.

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У Дмитрия Хомченовского микротравма и он не приехал в Германию. Надеюсь, что он выздоровеет к воскресной игре против «Арсенала».

Для нашего клуба Лига Европы – очень хороший задел. Если попадем в группу, то будет шанс заработать деньги для клуба и футболистов. Плюс, в украинском чемпионате много игроков, которые хотят проявить себя у нас или же в Лиге Европы и уехать в европейские клубы. Для нас Лига Европы имеет значение. Точно так же, как и внутренний чемпионат. Мы не разделяем эти два турнира. Нам тяжело играть на два фронта, но нужно быть к этому готовыми", – сказал Юрий Вернидуб.

Отметим, что ответная игра "Лейпциг" - "Заря" состоится в четверг, 30 июня. Начало – 19.30 по киевскому времени. В первом матче команды сыграли вничью - 0:0.