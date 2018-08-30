Определились все 32 участника основного раунда Лиги чемпионов

Жеребьевка группового этапа состоится в четверг, 30 августа.

В среду определились последние три команды, завоевавшие путевки в основной раунд Лиги чемпионов УЕФА, передает УНИАН.

В ответных матчах плей-офф "Бенфика" обыграла ПАОК - 4:1 (первый матч - 1:1), "Црвена Звезда" вырвала ничью с нужным счетом у "Зальцбурга" - 2:2 (первый матч - 0:0), а ПСВ разгромил БАТЭ - 3:0 (первая игра - 3:2).

Напомним, что в основной раунд ЛЧ вышли также"Аякс", прошедший вице-чемпиона Украины киевское "Динамо", а также АЕК и "Янг Бойз".

Таким образом, известны все 32 команды, которые примут участие в групповом раунде Лиги чемпионов.

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Первая корзина: "Реал" (Испания), "Атлетико" (Испания), "Барселона" (Испания), "Бавария" (Германия), "Манчестер Сити" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Локомотив" (Россия).

Вторая корзина: "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Порту" (Португалия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "ШАХТЕР" (УКРАИНА), "Наполи" (Италия), "Тоттенхэм" (Англия), "Рома" (Италия), "Бенфика" (Португалия).

Третья корзина: "Ливерпуль" (Англия), "Шальке" (Германия), "Лион" (Франция), "Монако" (Франция), "Аякс" (Нидерланды), ЦСКА (Россия), ПСВ "Эйндховен" (Нидерланды), "Валенсия" (Испания).

Четвертая корзина: "Виктория Пльзень" (Чехия), "Брюгге" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция), "Янг Бойз" (Швейцария), "Интернационале" (Италия), "Хоффенхайм" (Германия), AEK (Греция), "Црвена звезда" (Сербия).

Напомним, что УЕФА традиционно разводит на жеребьевках представителей Украины и России, таким образом, в соперники "Шахтеру" точно не попадутся российские "Локомотив" и ЦСКА.

Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов состоится в четверг, 30 августа в Монако. Начало - в 19.00 по киевскому времени.