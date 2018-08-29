Харьковская Кобра исключена из турнира первой лиги украинского футбола

Результаты команды в первых трех турах чемпионата аннулированы.

Харьковская "Кобра" больше не является участником соревнований в первой лиге украинского футбола.

Об этом сообщает официальный сайт Профессиональной футбольной лиги Украины.

Решение об исключении "Кобры" из первой лиги принял КДК ФФУ еще 23 августа. Все результаты команды в первых трех турах нынешнего сезона аннулированы. Отметим, что «Кобра» успела крупно проиграть «Колосу» (0:4), уступить «Николаеву» (0:2) и «Руху» (1:2).

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10 августа в "Кобре" сообщили, что не смогут провести домашний матч 4-го тура с «Горняком-Спортом», а затем известили, что команда не отправится на выездной матч против «Зирки».

Как сообщал УНИАН, мэр Ивано-Франковска обматерил судей после поражения команды "Прикарпатье" в матче первой лиги.