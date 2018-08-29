"Шахтер" проведет открытую тренировку в Харькове 31 августа

На открытое занятие приглашаются все болельщики команды.

31 августа донецкий «Шахтер» проведет открытую тренировку на поле ОСК «Металлист»

Накануне игры с «Мариуполем» все болельщики получат уникальную возможность посетить вечернее занятие «горняков», сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

Вход на стадион будет открыт с 17:00. Владельцы абонементов на текущий сезон смогут попасть в чашу через VIP-ресепшен (при себе обязательно иметь абонемент), для остальных фанов доступны сектора 1–4.

Тренировка начнется в 17:30, а сразу по ее окончании состоится автограф-сессия и совместное фотографирование владельцев абонементов и команды.

ФК "Шахтер" ждет болельщиков в пятницу на открытой тренировке и в субботу, 1 сентября, в 19:30 на матче 7-го тура украинской Премьер-лиги «Шахтер» – «Мариуполь».