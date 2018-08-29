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"Шахтер" проведет открытую тренировку в Харькове 31 августа

16:45, 29 августа 2018
Футбол
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Игроки "Шахтера" в последний день лета проведут открытую тренировку в Харькове / shakhtar.com

Накануне игры с «Мариуполем» все болельщики получат уникальную возможность посетить вечернее занятие «горняков», сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

Вход на стадион будет открыт с 17:00. Владельцы абонементов на текущий сезон смогут попасть в чашу через VIP-ресепшен (при себе обязательно иметь абонемент), для остальных фанов доступны сектора 1–4. 

Тренировка начнется в 17:30, а сразу по ее окончании состоится автограф-сессия и совместное фотографирование владельцев абонементов и команды. 

ФК "Шахтер" ждет болельщиков в пятницу на открытой тренировке и в субботу, 1 сентября, в 19:30 на матче 7-го тура украинской Премьер-лиги «Шахтер» – «Мариуполь».

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Теги: #УПЛ#ФК Шахтер