Как попасть в Лигу чемпионов без горящих глаз и амбиций

Во вторник киевское «Динамо» провело ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором принимало вице-чемпиона Нидерландов амстердамский «Аякс». По сути, киевлянам нужно было забивать, минимум, два гола, чтобы выходить в основной раунд турнира. На деле же получилось так, что команда чудом избежала поражения и бесславно вылетела из главного еврокубка.

Киевлянам в этом матче действительно помогло чудо. Ведь, помимо нереализованного пенальти, «Аякс» создал чудовищно много реальнейших моментов, ни один из которых не смог реализовать только по нелепой случайности. Да, в нескольких эпизодах отлично сыграл вратарь киевлян Денис Бойко. Но ведь была и масса моментов, когда мяч не попадал в ворота чудом – летя то в штанги, то в считанных сантиметрах от ворот. Плюс, в ряде эпизодов помогли нелепые действия самих игроков атаки «Аякса». Аукцион невиданной щедрости от амстердамцев помог украинскому вице-чемпиону «сохранить лицо» и достойный результат. Но ведь душок-то останется….

Киевская команда уверенно действовала на поле на протяжении первых 15 минут. А затем судья назначил пенальти в ворота «Динамо» и… все резко оборвалось. Как объяснил на послематчевой пресс-конференции Александр Хацкевич, ребята просто испугались играть на таких скоростях, а замедлив темп, уже не могли ничего противопоставить «Аяксу».

Соглашусь с мнением, что назначение пенальти является стрессовой ситуацией для любой команды. Тем более, если это пенальти в твои ворота. Но ведь впереди еще была практически вся игра. Впереди был перерыв, когда тренер, как настоящий психолог, мог и обязан был успокоить команду, придать ей новый импульс, сказать что-то главное, сокровенное. В конце концов, пенальти не был реализован, и это тоже должно было придать положительный импульс игре «Динамо».

Ничего этого не было и в помине. Куда-то подевалась скорость киевлян, ушла острота атаки, которая так приятно радовала глаз в первые 15 минут, да и вообще атаки исчезли. Команда робко жалась к своим воротам, и порой казалось, что это не «Динамо» нужно отыгрывать гандикап в два мяча. Это «Аяксу» нужно кровь из носу забивать голы, что он отчаянно и пытался сделать. Но, лучший друг вратаря – штанга, собственная отменная реакция и доля везения были в этот день на стороне Бойко.

Нет, «Динамо» еще «не пробило дно», как сейчас модно выражаться. Более того, при определенных раскладах, команда может получить неплохие шансы на выход из группы в Лиге Европы. Здесь все зависит от жеребьевки, которая состоится в ближайшую пятницу. Но ведь болельщики «Динамо» привыкли совсем к другому. Имя и история команды обязывают нынешнее поколение ставить планки намного выше.

Командам с такой игровой философией как у «Динамо» в Лиге чемпионов явно делать нечего

А, знаете, на самом деле очень хорошо, что «Динамо» в этом году не попало в основной турнир Лиги чемпионов. Игры у команды Хацкевича, как не было, так и нет. Мучения на поле, которые мы видели, что в Амстердаме, что в Киеве – далеко не тот стиль игры, который исповедуют лучшие клубные команды Европы. Там все нацелены на атаку, на созидание. А назначенным пенальти, пусть даже и в собственные ворота, там никого не испугаешь. Командам с такой игровой философией как у «Динамо» в Лиге чемпионов явно делать нечего. Разве что позорится и получать одну «баранку» за другой – с большой долей вероятности разгрома.

Ведь «Аякс», на самом деле, тоже далеко не птица высокого полета. Да, команда добротная, да, с двумя-тремя яркими именами в составе. Но не более того. Просто «Аякс» сражался за свое право сыграть в Лиге чемпионов, выгрызал свой шанс зубами, не осторожничал, не пытался сберечь преимущество, добытое дома, а уверено шел к своей цели. Даже в Киеве, даже при чужих болельщиках и соответствующей атмосфере, команда без оглядки шла вперед. При первой же возможности.

А, что «Динамо»?... А ничего. Практически ничего толкового. Первые 15 минут «на эмоциях» и дальнейшие мучения, которые ни к чему хорошему уже привести не могли. Так в Лигу чемпионов не попадают. И даже больших амбиций с такой игрой ожидать трудно. Осторожно можно играть с «Барселоной» или «Реалом» - ведя в счете. А с такой «осторожностью» ничего путного из этой команды не выйдет.

Грустно…

Кирилл Стадниченко