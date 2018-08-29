Фонсека получил от УЕФА приглашение на форум тренеров европейских клубов

Мероприятие состоится 4 сентября в Доме европейского футбола в Ньоне.

Наставник «Шахтера» Паулу Фонсека приглашен на форум элитных тренеров УЕФА, сообщает пресс-служба «горняков». Событие состоится 4 сентября в Сьоне, где находится штаб-квартира УЕФА. Лучшие европейские специалисты поделятся своим опытом и обсудят тенденции развития футбола, а также обменяются взглядами и идеями. Читайте такжеТренер Шахтера Фонсека: важно чтобы клубы, федерации и государство переживали за привлечение детей к спорту Также на форум приглашены: Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Карло Анчелотти («Наполи»), Рафаэль Бенитес («Ньюкасл»), Сержио Консейсао («Порту»), Унаи Эмери («Арсенал»), Руди Гарсия («Марсель»), Шенол Гюнеш («Бешикташ»), Хулен Лопетеги («Реал»), Жозе Моуриньо («Манчестер Юнайтед»), Томас Тухель (ПСЖ), Арсен Венгер. Как сообщал УНИАН, ФК "Шахтер" проводит реализацию пакетов Лиги чемпионов на домашние матчи горняков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter