Заря отправилась на ответный матч с Лейпцигом без двух игроков основы

Дмитрий Хомченовский и Артем Громов не помогут "Заре" в Германии.

Луганская "Заря" отправилась на матч с немецким "Лейпцигом" без двух ведущих игроков - полузащитников Дмитрия Хомченовского и Артема Громова. Об этом сообщает Sport Arena.

Дмитрий Хомченовский не доиграл первый матч против "Лейпцига" (0:0), хотя после игры наставник "Зари" Юрий Вернидуб говорил, что у полузащитника нет травмы, а лишь небольшие судороги. Судя по всему, у игрока все же есть повреждение, о котором клуб пока не сообщает.

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Артем Громов продолжает восстанавливаться после повреждения голеностопа, которое он получил в матче второго тура УПЛ против "Александрии" (0:1). Ранее сообщалось, что у него был шанс сыграть в ответном матче с "Лейпцигом", но Юрий Вернидуб решил не брать игрока в Германию.

Полный список футболистов "Зари", которые вылетели в Лейпциг, выглядит так: Луис Фелипе, Заури Махарадзе, Олег Чуваев, Евгений Чеберко, Силас, Артём Гордиенко, Владислав Кабаев, Никита Каменюка, Александр Караваев, Игорь Харатин, Владислав Кочергин, Леван Арвеладзе, Дмитрий Литвин, Василий Прийма, Александр Сваток, Александр Тымчик, Виталий Вернидуб, Богдан Михайличенко, Рафаэль.

Ответный матч между "Лейпцигом" и "Зарей" будет сыгран в четверг, 30 августа в 19:30. Первый поединок завершился вничью - 0:0.