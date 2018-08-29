Селезнев вызван в сборную Украины вместо Беседина, который пропустит 2 недели

Динамовец Артем Беседин не сыграл в ответном матче с "Аяксом" из-за травмы.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко для подготовки к матчам Лиги наций вызовет в национальную команду форварда турецкого "Акхисара" Евгения Селезнева вместо травмированного динамовца Артема Беседина.

Об этом сообщает «Команда №1».

Читайте такжеУкраинский форвард Селезнев заработал удаление в чемпионате Турции за плевок в соперника (видео)

33-летний Селезнев ранее находился в резервном списке. 22-летний Беседин получил повреждение икроножной мышцы в первом матче плей-офф Лиги чемпионов против «Аякса» и не сыграл в ответном матче. Как сообщил после матча в Киеве с амстердамским клубом наставник "Динамо" Александр Хацкевич, Беседин оказался вне игры минимум на две недели.

Сборная Украины 6 сентября сыграет с Чехией на выезде, а 9-го – со Словакией дома. Тренировочный сбор начнется 3 сентября в Киеве. Как сообщал УНИАН, для подготовки к матчам Шевченко вызвал 24 футболиста.