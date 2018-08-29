Хацкевич после провала Динамо в ЛЧ: нам не хватило «романтического» футбола

Главный тренер киевлян подвел итоги ответного матча против амстердамского "Аякса" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич высказал свое мнение о ничьей с «Аяксом» (0:0) в плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

"Почему не играли бразильцы? Они приехали с другого континента, там другой футбол. Даже в чемпионате Украины… Че Че играл с «Александрией» и «Черноморцем» и спрашивал у меня, все ли команды так играют в Украине – на своей половине поля и от обороны? Например, Кендзере и Вербичу потребовалось меньше времени на адаптацию. Бразильцам нужно больше. Они пока играют в романтический футбол – тот, которого нам не хватило сегодня", - начал Хацкевич, сообщает официальный сайт ФК "Динамо" (Киев).

"Команда выполнила мою установку только в первые 15 минут. Когда были моменты, стандарты. Потом почти все развалилось, появилась неуверенность, технический брак. Не хватает игр в чемпионате Украины с таким прессингом, чтобы мы научились выходить из-под него. Это все опыт. Ребята играют вместе только 8 месяцев.

Да, могло случиться чудо, могли забить быстрый гол. Но не получилось, Вербич не попал, вратарь надежно сыграл. Тогда мог быть другой эмоциональный фон", - продолжил белорусский специалист.

"Динамо" планировало победить за счет напряжения на флангах соперника и доставки мяча в штрафную. А когда в наши ворота назначили пенальти… побоялись дальше играть в том же темпе. Было много технического брака в передачах, старались быстрее избавляться от мяча", - добавил тренер.

«Аякс» - атакующая команда, мы очень много им позволили. Теряли мяч на своей половине поляю Но благодаря Денису Бойко счет не изменился. По трансферам… мы ищем нападающего 3,5-4 месяца, голы забивают нападающие. Есть определенный потолок зарплат в клубе, и не все хотят ехать, так как не все запросы могут быть удовлетворены. Мы ищем нападающего на сейчас – перспективных ребят у нас предостаточно. У нас есть пара вариантов и время до закрытия трансферного окна еще есть. Посмотрим», - подытожил Хацкевич.

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" не смогло обыграть амстердамский "Аякс" (0:0, первый матч - 1:3) и выйти в основной раунд - групповой турнир - Лиги чемпионов УЕФА.