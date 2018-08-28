В Киеве произошла драка между болельщиками Динамо и Аякса

Полицейским удалось прекратить драку между фанатами.

В одном из пабов в центре Киева произошла драка между футбольными фанатами киевского Динамо и амстердамского Аякса.

Как заявили в столичной полиции, конфликт произошел на улице Большой Васильковской в Печерском районе, сообщает SportArena.

В пабе сидели болельщики голландского клуба, которые подверглись нападению со стороны ультрас Динамо.

Полицейские задержали девятерых активных участников конфликта, их доставили в Печерское управление полиции для выяснения обстоятельств и дачи правовой оценки.

По данным очевидцев, во время драки даже были слышны выстрелы.

Как сообщал УНИАН, сегодня на НСК Олимпийский в Киеве состоится матч плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов Динамо и Аяксом.