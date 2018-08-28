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В Киеве произошла драка между болельщиками Динамо и Аякса

21:23, 28 августа 2018
Футбол
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Ультрас Динамо напали на фанатов Аякса / footballnews.com.ua

Как заявили в столичной полиции, конфликт произошел на улице Большой Васильковской в Печерском районе, сообщает SportArena.

В пабе сидели болельщики голландского клуба, которые подверглись нападению со стороны ультрас Динамо.

Полицейские задержали девятерых активных участников конфликта, их доставили в Печерское управление полиции для выяснения обстоятельств и дачи правовой оценки.

По данным очевидцев, во время драки даже были слышны выстрелы.

Как сообщал УНИАН, сегодня на НСК Олимпийский в Киеве состоится матч плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов Динамо и Аяксом.

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Теги: #Лига чемпионов#беспорядки#Динамо Киев