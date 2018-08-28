УЕФА признал самым красивым голом прошлого сезона удар Роналду в ворота "Ювентуса"

Гол забил игрок мадридского "Реала", который в летнее межсезонье перешел в клуб из Турина.

Великолепный гол Криштиану Роналду ударом через себя в ворота «Ювентуса» в четвертьфинале Лиги чемпионов-2017/18 признан лучшим голом прошлого сезона.

Португалец забил немало шедевральных голов за свою карьеру, но акробатический гол ударом через себя в ворота «Ювентуса» считается самым лучшим, сообщает goal.com.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» признался: «Я считаю, этот гол – пока что один из лучших в моей карьере. И когда болельщики «Ювентуса» начали мне аплодировать после него, я подумал: «Вау!». Это сильно удивило меня, ведь раньше никогда в жизни со мной такого не случалось. Так что это был невероятный момент».

Дубль Криштиану Роналду в той встрече помог «Реалу» победить «Ювентус» 3:0 в Турине.

В ответном поединке «сливочные» проигрывали 0:3, но в добавленное ко второму тайму время Роналду с пенальти забил гол и принес «Реалу» выход в полуфинал Лиги чемпионов.

Впоследствии мадридцы в третий раз подряд выиграли Лигу чемпионов, победив в финале в Киеве английский "Ливерпуль" а Роналду стал лучшим бомбардиром турнира.