Рекордсмен в беге на 100 метров Болт выйдет на поле в официальном футбольном матче

Усэйн Болт дебютирует в австралийском Сентрал Кост Маринерс.

В пятницу, 31 августа, 8-кратный олимпийский чемпион Усэйн Болт дебютирует в официальном футбольном матче, сыграв за австралийский "Сентрал Кост Маринерс" против "Сентрал Кост Селект".

"Конечно, буду нервничать. Это будет совсем иначе, нежели в благотворительных матчах, в которых я участвовал. Мне кажется, я буду много ошибаться, но хочу сделать так, чтобы я мог гордиться собой после игры", - цитирует Болта Isport со ссылкой на Associated Press.

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Ранее сообщалось, что Болт провел первую тренировку за австралийский клуб.

Болт подписал контракт с клубом, который является бессрочным и не гарантирует ему заключения позже профессионального соглашения. Однако тренироваться с командой Болт имеет право.