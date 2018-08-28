Тренер "Вест Хэма": Ярмоленко может быть полезен команде в будущем

Игрок пока еще мало появляется в составе команды.

Главный тренер английского "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини прокомментировал роль Андрея Ярмоленко в команде.

По словам наставника "молотобойцев", украинцу еще требуется определенное время на адаптацию, собщает ТСН Проспорт.

"Я не смог сразу найти оптимальный стартовый состав, потому что некоторые футболисты появились у нас поздно, им пришлось дольше набирать форму. Но у нас сильный состав, с которым мы сможем провести хороший сезон.

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Есть игроки, которых еще необходимо интегрировать в команду. Например, Андрей Ярмоленко будет очень полезен в будущем", - цитирует слова Пеллегрини официальный сайт "Вест Хэма".

Отметим, что в трех стартовых турах английской Премьер-лиги лондонцы не набрали ни одного очка. Что касается Ярмоленко, то он выходил в этих поединках лишь со скамейки для запасных. Всего он отыграл за "Вест Хэм" 61 минуту.

Следующую игру в чемпионате команда Пеллегрини проведет 1 сентября. Их соперником будет новичок АПЛ - "Вулверхэмптон".