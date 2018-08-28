Тренер сборной Чехии по футболу объявил состав на матч Лиги наций с Украиной

Чешский наставник вызвал в сборную 22 игрока.

Во вторник тренер национальной сборной Чехии по футболу Карел Яролим огласил имена футболистов, которые будут готовится к матчу Лиги наций с Украиной.

Чешский наставник вызвал в сборную 22 исполнителей, сообщает Команда 1.

Вратари: Томаш Коубек (Ренн, Франция), Иржи Павленка (Вердер, Германия), Томаш Вацлик (Севилья, Испания)

Защитники: Ян Боржил (Славия, Чехия), Якуб Брабец (Ризеспор, Турция), Владимир Коуфал (Славия, Чехия), Теодор Гебре Селассие (Вердер, Германия), Павел Кадержабек (Хоффенхайм, Германия), Томаш Калас (Бристоль, Англия), Филип Новак (Трабзонспор, Турция), Радим Ржезник (Виктория, Чехия).

Полузащитники: Антонин Барак (Удинезе, Италия), Боржек Дочкал (Хэнань Цзанье, Китай), Томаш Горжава (Виктория, Чехия), Йозеф Хюшбауэр (Славия, Чехия), Якуб Янкто (Удинезе, Италия), Ян Копиц (Виктория, Чехия), Ондржей Петрак (Нюрнберг, Германия), Томаш Соучек (Славия, Чехия), Ян Сикора (Славия, Чехия).

Нападающие: Михаэл Крменчик (Виктория, Чехия), Патрик Шик (Рома, Италия).

Сборная Чехии соберется в полном составе 3 сентября в Праге, где проведет краткий сбор.

Поединок Лиги наций между сборными Чехии и Украины состоится 6 сентября в Угерске-Градиште. Начало матча в 21.45 по киевскому времени.