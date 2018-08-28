Реал запретил Лунину дебютировать в чемпионате Испании на этой неделе

Новый клуб украинца - "Леганес" - сыграет в ближайшем туре с "Реалом", которому как раз принадлежат права на голкипера.

Дебют Андрея Лунина за испанский «Леганес», куда он накануне перешел на правах аренды, не случится в ближайшие выходные.

Как сообщает газета Marca, в контракте голкипера с «Леганесом» есть пункт, по которому ему запрещено играть против мадридского «Реала». "Леганес" как раз сыграет со "Сливочными" в 3-м туре Примеры.

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Как сообщает официальный сайт испанского «Леганеса», уже 30 августа клуб представит украинца в качестве своего игрока. Сообщается, что аренда украинского кипера рассчитана до 30 июня 2019 года. Украинец будет выступать под 99-м номером.

«Леганес» в прошлом сезоне финишировал на 17-м месте в чемпионате Испании, а после двух туров текущего сезона идет на 16-м месте. В данный момент команда под руководством Маурисио Пеллегрино в стартовых двух турах пропустила четыре гола.

Напомним, Андрей Лунин этим летом перешел в мадридский «Реал» из луганской «Зари» и подписал контракт сроком на шесть лет. Решение "Реала" отдать голкипера сборной Украины в аренду обусловлено тем, что в Мадрид перебрался Тибо Куртуа. Вместе с Кейлором Навасом бельгиец будет конкурировать за место в стартовом составе, тогда как Лунин будет получать игровую практику в пригороде столицы Испании.