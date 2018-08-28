Динамо - Аякс: где смотреть матч Лиги чемпионов

Матч покажет кабельный специализированный телеканал "Футбол 1".

Сегодня в Киеве состоится матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором "Динамо" на своем поле примет амстердамский "Аякс".

Игру Лиги чемпионов в Украине покажет специализированный кабельный телеканал "Футбол 1". Матчу будет предшествовать студия "Ночь Лиги чемпионов", где эксперты разберут предстоящую игру "по косточкам" и попытаются предопределить исход. Начало студии в 21.00.

А сразу после матча эксперты подведут итог противостоянию команд - с 23.55 до 00.45.

Как сообщал УНИАН, матч "Динамо" - "Аякс" состоится на столичном НСК "Олимпийский" сегодня, 28 августа, и начнется в 22.00. По мнению букмекеров, у "Аякса" больше шансов на проход в групповой турнир Лиги чемпионов.