Динамо - Аякс: где смотреть матч Лиги чемпионов
15:09, 28 августа 2018Футбол
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Матч покажет кабельный специализированный телеканал "Футбол 1".
footballgazeta.com
Сегодня в Киеве состоится матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором "Динамо" на своем поле примет амстердамский "Аякс".
Игру Лиги чемпионов в Украине покажет специализированный кабельный телеканал "Футбол 1". Матчу будет предшествовать студия "Ночь Лиги чемпионов", где эксперты разберут предстоящую игру "по косточкам" и попытаются предопределить исход. Начало студии в 21.00.
А сразу после матча эксперты подведут итог противостоянию команд - с 23.55 до 00.45.
Как сообщал УНИАН, матч "Динамо" - "Аякс" состоится на столичном НСК "Олимпийский" сегодня, 28 августа, и начнется в 22.00. По мнению букмекеров, у "Аякса" больше шансов на проход в групповой турнир Лиги чемпионов.
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