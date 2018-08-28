Аякс в Киеве сыграет в непривычных цветах, Динамо выйдет в белой форме

Соперники определились с комплектами экипировки на матч в Киеве.

"Динамо" и "Аякс" определились с комплектами формы на ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Киевляне сыграют в белой форме с синими вставками, а голкипер выйдет на поле в зеленом комплекте экипировки. Игроки «Аякса» сыграют в непривычной черной форме, вратарь – в голубом комплекте формы, сообщает твиттер "Аякса".

Как сообщал УНИАН, сегодня на киевском НСК "Олимпийский" состоится матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Динамо» - «Аякс». Первая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу амстердамцев.