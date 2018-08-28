Аякс в Киеве сыграет в непривычных цветах, Динамо выйдет в белой форме
14:40, 28 августа 2018Футбол
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Соперники определились с комплектами экипировки на матч в Киеве.
"Динамо" сегодня проведет решающий матч квалификации Лиги чемпионов против "Аякса" / ua-football.com
"Динамо" и "Аякс" определились с комплектами формы на ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Киевляне сыграют в белой форме с синими вставками, а голкипер выйдет на поле в зеленом комплекте экипировки. Игроки «Аякса» сыграют в непривычной черной форме, вратарь – в голубом комплекте формы, сообщает твиттер "Аякса".
Jerseys for tonight! 👕#UCL#dynajapic.twitter.com/QSt1F9NPxd— AFC Ajax (@AFCAjax) August 28, 2018
Как сообщал УНИАН, сегодня на киевском НСК "Олимпийский" состоится матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Динамо» - «Аякс». Первая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу амстердамцев.
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