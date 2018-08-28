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Аякс в Киеве сыграет в непривычных цветах, Динамо выйдет в белой форме

14:40, 28 августа 2018
Футбол
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"Динамо" сегодня проведет решающий матч квалификации Лиги чемпионов против "Аякса" / ua-football.com

Киевляне сыграют в белой форме с синими вставками, а голкипер выйдет на поле в зеленом комплекте экипировки. Игроки «Аякса» сыграют в непривычной черной форме, вратарь – в голубом комплекте формы, сообщает твиттер "Аякса".

Как сообщал УНИАН, сегодня на киевском НСК "Олимпийский" состоится матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Динамо» - «Аякс». Первая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу амстердамцев. 

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Теги: #Динамо в квалификации ЛЧ