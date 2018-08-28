У Аякса в 6 раз больше шансов на выход в групповой турнир ЛЧ, чем у Динамо - букмекеры

Победа - 3:1 - в первом матче существенно увеличила шансы "Аякса" на общий успех по итогам двух поединков.

Сегодня вечером в Киеве состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором "Динамо" примет на своем поле "Аякс".

По мнению аналитиков букмекерских контор, на победу в сегодняшней встрече у команд примерно равные шансы, сообщает специализированный портал Betexplorer.

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Портал собрал данные 23 ведущих контор мира, согласно которым средний коэффициент на победу "Динамо" составлет 2,68 к 1, на ничью - 3,48 к 1, а на победу "Аякса" - 2,49 к 1.

Тем не менее, после убедительной победы "Аякса" в Амстердаме в первом матче (3:1) именно голландский коллектив является явным фаворитом на проход в групповой этап. Авторитетная William Hill выставила такие коэффициенты на выход в следующий раунд: "Аякс" - 1,11, "Динамо" - 6,00.

Как сообщал УНИАН, матч "Динамо" - "Аякс" состоится сегодня на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало - в 22.00.