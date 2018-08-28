По стопам отца: сын Роналду тоже стал игроком Ювентуса

Правда, пока Роналду-младший будет выступать в детской академии туринского клуба.

Звездный форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду решил позаботиться о своем сыне. Нападающий устроил Криштиану Роналду-младшего в клубную академию "Старой синьоры". Сейчас юный футболист тренируется с игроками U-9.

Об этом сообщает Calciomercato.

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Интересно, что партнерами Роналду-младшего там являются сыновья защитника туринцев Андреа Барцальи и бывшего игрока "Юве" - Клаудио Маркизио.

Напомним, что сам Роналду сыграл за "Ювентус" две встречи, в которых не сумел отметиться забитыми голами. Отметим, что за переход Криштиану руководство туринцев отдало мадридскому "Реалу" 105 миллионов евро. Сам португалец будет зарабатывать в новой команде 30 миллионов евро в год.