Бразилец Роналдо станет владельцем клуба высшей лиги Испании
11:17, 28 августа 2018Футбол
630 0
Двукратный обладатель "Золотого мяча" выкупит "Вальядолид" за 30 миллионов евро.
Роналдо / REUTERS
Бывший форвард сборной Бразилии, «Реала» и «Барселоны» Роналдо близок к приобретению клуба испанского высшего дивизиона «Вальядолида».
Ожидается, что сделка будет закрыта в течение двух-трех недель, сообщает cadenaser.com.
Читайте такжеАбрамович готовится к продаже своего футбольного клуба Челси - The Times
41-летний экс-футболист выкупит испанский клуб за 30 миллионов евро, что позволит новичку Ла Лиги погасить долги в размере 25 млн.
Роналдо станет главным акционером и президентом «Вальядолида», который после 2 туров занимает в таблице Примеры 12-е место.
Как сообщал УНИАН, две недели назад обладатель "Золотого мяча" 1997-го и 2002-го годов Роналдо был госпитализирован с пневмонией.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter