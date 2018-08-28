Бразилец Роналдо станет владельцем клуба высшей лиги Испании

Двукратный обладатель "Золотого мяча" выкупит "Вальядолид" за 30 миллионов евро.

Бывший форвард сборной Бразилии, «Реала» и «Барселоны» Роналдо близок к приобретению клуба испанского высшего дивизиона «Вальядолида».

Ожидается, что сделка будет закрыта в течение двух-трех недель, сообщает cadenaser.com.

Читайте такжеАбрамович готовится к продаже своего футбольного клуба Челси - The Times

41-летний экс-футболист выкупит испанский клуб за 30 миллионов евро, что позволит новичку Ла Лиги погасить долги в размере 25 млн.

Роналдо станет главным акционером и президентом «Вальядолида», который после 2 туров занимает в таблице Примеры 12-е место.

Как сообщал УНИАН, две недели назад обладатель "Золотого мяча" 1997-го и 2002-го годов Роналдо был госпитализирован с пневмонией.