Шевченко вызвал 24 футболиста на стартовые матчи сборной Украины в Лиге наций

В сборной появятся два дебютанта.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал 24 футболиста для подготовки к матчам Лиги наций. Впервые в расположение главной команды страны вызваны полузащитник "Александрии" Андрей Цуриков и защитник "Шахтера" Олег Данченко, сообщает официальный сайт ФФУ. Отметим отсутствие в заявке хавбека «Шахтера» Виктора Коваленко. Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Денис Бойко («Динамо»), Андрей Лунин («Реал»). Защитники: Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Олег Данченко, Николай Матвиенко (все— «Шахтер»), Никита Бурда («Динамо»), Александр Караваев («Заря»), Евгений Хачериди (ПАОК), Евгений Макаренко («Андерлехт»). Читайте такжеШевченко вызвал 8 легионеров на матчи сборной Украины в Лиге наций Полузащитники: Евгений Коноплянка («Шальке»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Тарас Степаненко, Марлос (оба — «Шахтар»), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев (все— «Динамо»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Руслан Малиновський («Генк»), Андрей Цуриков («Александрия»). Нападающие: Роман Яремчук («Гент»), Артем Беседин («Динамо»). Форвард турецкого "Акхисара" Евгений Селезнев и защитник испанского "Луго" Василий Кравец остались в резервном списке. Сбор национальной сборной начнется 3 сентября в Киеве. В рамках Лиги наций украинцы 6 сентября сыграют с Чехией на выезде, а 9 сентября – со Словакией дома.

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