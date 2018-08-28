Манчестер Юнайтед под началом Моуриньо потерпел разгромное поражение от Тоттенхэма

Поражение может оказаться решающим в тренерской судьбе Моуриньо на посту наставника "МЮ".

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» в матче третьего тура английской Премьер-лиги. Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась разгромной победой гостей со счётом 3:0.

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На 50-й минуте счёт открыл нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, отправивший мяч головой в дальний угол ворот манкунианцев. Через две минуты гости упрочили преимущество в счёте — полузащитник Кристиан Эриксен сделал передачу в центр штрафной «Манчестер Юнайтед», и хавбек Лукас Моура пробил по воротам Давида Де Хеа. На 85-й минуте игры Моура оформил дубль и сделал счёт разгромным.

«Манчестер Юнайтед» под руководством Жозе Моуриньо допустил второе подряд поражение в чемпионате Англии и опустился на 13-е место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» набрал девять очков и расположился на второй строчке.

Это поражение может оказаться решающим в тренерской судьбе Моуриньо на посту наставника "Манчестер Юнайтед".