Голкипер Реала украинец Лунин на правах аренды перешел в Леганес
23:48, 27 августа 2018Футбол
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Арендное соглашение рассчитано на один год - на сезон 2018/19.
Андрей Лунин - игрок "Леганеса" / cdleganes.com
Мадридский «Реал» отдал украинского вратаря Андрея Лунина в аренду в клуб высшего испанского дивизиона «Леганес».
Об этом сообщает официальный сайт "Леганеса".
Арендное соглашение рассчитано на один год – на сезон 2018/19 (до 30 июня 2019). В новой команде Лунин будет выступать под 99-м номером.
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В понедельник, 27 августа 19-летний голкипер прошел медицинское обследование и приступит к тренировкам с игроками «Леганеса» во вторник, 28 августа. Представление украинца состоится в 13:00 в четверг, 30 августа.
Отметим, что в прошлом сезоне «Леганес» занял 17-е место в чемпионате Испании, пропустив 51 мяч в 38 поединках.
Напомним, Лунин получил вызов в сборную Украины на матчи в Лиге наций.
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