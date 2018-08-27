Голкипер Реала украинец Лунин на правах аренды перешел в Леганес

Арендное соглашение рассчитано на один год - на сезон 2018/19.

Мадридский «Реал» отдал украинского вратаря Андрея Лунина в аренду в клуб высшего испанского дивизиона «Леганес».

Об этом сообщает официальный сайт "Леганеса".

Арендное соглашение рассчитано на один год – на сезон 2018/19 (до 30 июня 2019). В новой команде Лунин будет выступать под 99-м номером.

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В понедельник, 27 августа 19-летний голкипер прошел медицинское обследование и приступит к тренировкам с игроками «Леганеса» во вторник, 28 августа. Представление украинца состоится в 13:00 в четверг, 30 августа.

Отметим, что в прошлом сезоне «Леганес» занял 17-е место в чемпионате Испании, пропустив 51 мяч в 38 поединках.

Напомним, Лунин получил вызов в сборную Украины на матчи в Лиге наций.