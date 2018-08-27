Хавбек Динамо Цыганков: готовы и умереть ради нужного результата в матче с Аяксом

Виктор Цыганков рассказал о подготовке к ответной игре с голландским клубом.

Один из ведущих игроков киевского "Динамо" Виктор Цыганков рассказал о подготовке к предстоящему матчу с "Аяксом" в плей-офф Лиги чемпионов.

"Надеюсь, болельщиков на стадионе будет много, и они окажут нам поддержку. Ну а команда наша к матчу готова. Да, у нас сейчас очень плотный график, но на такую игру мы силы точно найдем. Наверное, и умрём ради того, чтобы только добиться необходимого результата", - отметил Цыганков, которого цитирует сайт "Динамо от Шурика".

На вопрос о том, как потеря очков в матче с «Черноморцем» скажется на психологическом тонусе киевлян накануне игры с "Аяксом", Цыганков ответил:

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"Чемпионат Украины - это совсем другой турнир. Так что мы уже забыли о поединке с «Черноморцем» и готовимся к завтрашнему матчу. Все наши мысли об игре с «Аяксом».

На вопрос о слабой результативности "Динамо" в текущем сезоне Цыганков ответил:

"Да, мы прекрасно понимаем, что одного забитого мяча нам не хватит, чтобы выйти в следующий раунд. Но у нас ведь больше, чем один момент за игру. Так что надо просто повысить реализацию — надо решать в свою пользу как можно больше голевых моментов у ворот соперника".

При этом Цыганков не стал комментировать свою новую стрижку (накануне Виктор избавился от пышной шевелюры), сказав:

"Давайте сосредоточимся на завтрашнем матче..."

Как сообщал УНИАН, матч "Динамо" - "Аякс" состоится во вторник на "Олимпийском". Начало - в 22.00.