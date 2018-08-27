Все дети на матче Шахтер - Мариуполь в Харькове получат бесплатное мороженное от горняков

«Шахтер» готовит для ребят развлекательную программу на ОСК «Металлист», которая станет ярким завершением летних каникул.

1 сентября в День знаний футбольный клуб «Шахтер» готовит для ребят развлекательную программу на ОСК «Металлист», которая станет ярким завершением летних каникул.

При входе на стадион мальчики и девочки с билетами в сектора 20–29 получат талоны, сообщается на официальной странице ФК "Шахтер" в Facebook.

Их можно обменять на бесплатные вафли, сладкую вату и мороженое .

Также на официальных страницах клуба в социальных сетях состоится викторина для школьников. Все, кто даст правильные ответы, поучаствуют в розыгрыше приставки Xbox.

Перед поединком будет организован #ShakhtarFanFest. Новые аттракционы, фотозона, фуд-корты и многое другое – в день игры с 18:00.

1 сентября «Шахтер» готовит для болельщиков гораздо больше, чем просто футбольный матч.