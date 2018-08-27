На матче Динамо - Аякс аншлага не будет

Поединок посетят около 40 тысяч зрителей.

На ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и голландским «Аяксом», который пройдет на киевском НСК «Олимпийский», ожидается около 40 тысяч болельщиков.

Об этом сообщает "Динамомания".

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Напомним, что всего «Олимпийский» вмещает 70 тысяч зрителей.

Как сообщал УНИАН, в выездном матче в минувшую среду «Динамо» уступило «Аяксу» со счетом 1:3. Ответный поединок состоится в Киеве во вторник, 28 августа. Начало - в 22:00.